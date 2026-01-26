Gold über 5.000-USD-Marke:
Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht vermutlich erst ganz am Anfang
Dax stolpert in die neue Handelswoche

DHL Group – Aktie auf dem Rückzug. Die nächsten Kursziele 26.01.2026, 13:13 Uhr

Dax stolpert in die neue Handelswoche: DHL Group – Aktie auf dem Rückzug. Die nächsten Kursziele
© DHL Group / Flugvorbereitungen am HUB Leipzig durch DHL-Flugzeugmechaniker
Der Dax stolpert mehr oder weniger in die neue Handelswoche. Im frühen Montagshandel (26. Januar) fehlt es dem Index an Momentum und Aufwärtsdynamik. Die Marktakteure wurden bereits mit einem ambivalent ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex konfrontiert. Für den Dax muss es aus charttechnischer Sicht unverändert darum gehen, die 25.000er Marke zurückzuerobern.
Im weiteren Tagesverlauf werden in den USA weitere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. So wartet der Markt auf die wichtigen Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter. Kurzum: Ein Tagesschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre für den Dax außerordentlich wichtig, doch danach sieht es derzeit nicht unbedingt aus. 

DHL Group - Aktie auf dem Rückzug. Die nächsten Kursziele

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) überschrieben wir an dieser Stelle am 13. Januar mit „Notiert die Aktie bald oberhalb von 50 Euro?“. Die Aktie stand zum damaligen Zeitpunkt gewaltig unter Dampf - übersprang sie doch zuvor die wichtigen Widerstände von 45 Euro und 47 Euro und ebnete sich so den Weg in Richtung 50 Euro. 

DHL Group in der Börsennews Aktienanalyse

Nach dem Ausbruch über die 47 Euro zeichnete sich zunächst ein Vorstoß in Richtung 50 Euro ab. Der DHL-Aktie versagten jedoch die Kräfte. Gewinnmitnahmen setzten ein. Nach dem Verlust der 47 Euro müssen nun 45 Euro halten, um das bullische Szenario im Spiel zu halten. Sollte es unter die 45 Euro gehen, würde eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 41,7 Euro drohen.

Zusammengefasst

Die DHL Group ist mit dem Unterfangen gescheitert, die 50 Euro zu überspringen. In der aktuellen Phase muss es um Schadensbegrenzung gehen. Anders ausgedrückt – unter die 45 Euro sollte es dabei nicht gehen, anderenfalls würde der Kontakt zu 50er Marke abreißen. Um positive Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss es für die Aktie über die 47 Euro und schließlich über die 50 Euro gehen. Einen Rücksetzer unter die 41,7 Euro gilt es hingegen unter allen Umständen zu verhindern. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „market-perform“ für die Aktie und das Kursziel von 42,8 Euro. Deutlich optimistischer ist man im Hause Goldman Sachs. Die US-Amerikaner hoben das Kursziel von 48 Euro auf 51 Euro an. Das Votum senkten sie hingegen von „buy“ auf „neutral“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
