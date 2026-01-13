DHL Group

Notiert die Aktie bald oberhalb von 50 Euro? 13.01.2026, 12:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL Group: Notiert die Aktie bald oberhalb von 50 Euro?
© 2026 Deutsche Post AG
Im Fahrwasser des haussierenden Dax kämpfte sich auch die Aktie der DHL Group weiter nach oben. Aus charttechnischer Sicht gelang der Aktie des Logistikunternehmens dabei ein beeindruckender Etappenerfolg. Das frische Kaufsignal könnte die Kursrallye noch weit tragen. Kurzum. Die Aktie der DHL Group könnte zu den positiven Überraschungen der ersten Wochen des Jahres avancieren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 47,67 EUR -1,50 % TTMzero RT

DHL Group - Notiert die Aktie bald oberhalb von 50 Euro?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) überschrieben wir an dieser Stelle am 02. Januar mit „Aktie könnte Kursrallye noch weit ziehen“. Damals befand sich die Aktie in einer aussichtsreichen Konstellation. Im Fokus des damaligen Handelsgeschehens stand der zentrale Widerstandsbereich um 47 Euro.

DHL Group Aktienchart

Die Kursbereich von 47 Euro ist für die Aktie von großer Bedeutung; liegt dort doch ein markantes Doppeltop, das sich in den Jahren 2022 und 2023 ausgebildet hatte. Der obere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht die überaus spannende Konstellation. Für die DHL-Aktie bricht nun eine eminent wichtige Phase an, gilt es doch, den Ausbruch zu manifestieren. Jeder Tag, den die Aktie oberhalb von 47 Euro notiert, ist aus bullischer Sicht ein guter Tag. Ein Rücksetzer unter die 47 Euro wäre als Warnsignal zu bewerten. Bei einem Rücksetzer unter die 45 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Mit Blick auf die Oberseite dürften die 50 Euro bereits eine gewisse Anziehungskraft entwickeln. Dabei haben die 50 Euro „nur“ psychologische Bedeutung. Der nächste aus charttechnischer Sicht relevante Kursbereich liegt bei 51,5 Euro. Weitere Widerstände und damit potenzielle Kursziele für die Aktie liegen bei 56,5 Euro und 60 Euro.

Zusammengefasst 

Nicht zuletzt die Hoffnungen auf ein starkes 4. Quartal trieben die DHL-Aktie zuletzt maßgeblich an. Bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr 2025 werden jedoch noch ein paar Tage ins Land gehen. Das Unternehmen hat die Veröffentlichung für den 05. März angesetzt. Spätestens dann wird sich zeigen, wie belastbar die Rallye ist. Aus charttechnischer Sicht spricht nun erst einmal vieles für eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 51,5 Euro. Die 45 Euro sollten hingegen nicht mehr unterschritten werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie und das Kursziel von 53,5 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ67D8
Ask: 0,25
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UQ1ATM
Ask: 0,89
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ67D8 UQ1ATM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax bleibt vor den US-Verbraucherpreisen in Deckung: BASF – Fliegt…

13:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Windkraft-Befreiung in den USA belebt Orsted-Aktie: US-Gericht kippt…

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Umsatz überrascht nach Preissprüngen – Lindt und Sprüngli-…

11:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungswerte wieder gefragt: Renk lässt es krachen. Weitere …

11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple überholt Samsung: Marktführer dank iPhone 17

Gestern 18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk Aktie vor neuem Rekord? Analysten bullish!

Gestern 18:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar erreicht: Alphabet wird …

Gestern 17:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Strategy kauft nach: Bitcoin-Bestand für 1,25 Mrd. Dollar …

Gestern 16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer