Wie startet der Dax ins neue Jahr? DHL Group – Aktie könnte Kursrallye noch weit ziehen

Wie startet der Dax ins neue Jahr? Nachdem die deutschen Börsenplätze über Silvester und Neujahr pausiert haben, geht es ab heute wieder los. Allzu große Erwartungen an den heutigen Tag sollte man indes nicht haben. Das anstehende Wochenende dürfte den Freitagshandel auf „Brückentagsniveau“ halten. Dennoch werden im Laufe des Tages wichtige Konjunkturdaten erwartet, die zumindest leichte Impulse setzen könnten.
Für den Dax dürfte es zu Jahresbeginn zunächst einmal darum gehen, das Kursniveau, das er sich noch im Dezember 2025 erarbeitet hatte, zu verteidigen. Anders ausgedrückt: Im besten Fall hält sich der Dax im Kursbereich von 24.500 Punkten. Ein Rücksetzer unter die 24.000 Punkte in den ersten Handelstagen des neuen Jahres könnte den Dax gleich in die Bredouille bringen. Dieses Szenario sollte daher tunlichst vermieden werden. 

Die Aktie der DHL Group entwickelte sich in den letzten Wochen des alten Börsenjahres zu einem Überflieger. Die große Frage, die sich nun stellt: Gelingt es der Aktie, den Schwung mit ins neue Jahr zu nehmen?

DHL Group – Aktie könnte Kursrallye noch weit ziehen

Die spannende charttechnische Konstellation in der Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) wird im unteren Chart deutlich.

DHK Group Aktie

Im Fokus steht der zentrale Widerstand um 47 Euro, der seine Relevanz bereits im Jahr 2022 begründet hat. In den letzten Tagen und Wochen verstärkte die Aktie der DHL Group den Druck auf der Oberseite. Noch wollte der entscheidende Vorstoß in Richtung 50 Euro nicht gelingen, doch was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Und so ist es aus charttechnischer Sicht gleich zu Jahresbeginn die große Aufgabe, den Ausbruch über die 47 Euro zu lancieren und diesen mit einem Vorstoß über die 50 Euro zu manifestieren. Etwaige Rücksetzer auf der Unterseite sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. So wäre bereits ein Rücksetzer unter die 45 Euro ein herber Rückschlag.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Aktie des Logistikunternehmens unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner nach wie vor bei 53,5 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays sind etwas zurückhaltender. Deren Votum lautet „equal weight“. Das Kursziel hoben sie zuletzt jedoch von 40 Euro auf 43 Euro an. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
