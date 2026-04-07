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Dax stolpert in die Woche der Wahrheit

E.ON macht einen bärenstarken Eindruck, aber ... 07.04.2026, 11:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert in die Woche der Wahrheit: E.ON macht einen bärenstarken Eindruck, aber ...
© E.ON SE 2026 / E.ON Drive
Für den Dax hat die Woche der Wahrheit begonnen. Der Iran-Krieg läuft auf eine entscheidende Weichenstellung zu. In wenigen Stunden läuft Trumps Ultimatum an den Iran ab – sofern die Frist nicht abermals verlängert wird. Das baldige Ende der Frist schürt die Nervosität an den Finanzmärkten. Die Ölpreise bekamen noch einmal einen kräftigen Schub.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.152,72 PKT -0,20 % Ariva Indikation
E.ON 19,67 EUR -0,13 % Quotrix Düsseldorf

Der Dax verzeichnete hingegen im frühen Dienstagshandel leichte Abgaben, kann aber noch die Marke von 23.000 Punkten verteidigen. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Verbleib oberhalb von 23.000 Punkten eminent wichtig. Jederzeit muss jedoch mit Kursturbulenzen gerechnet werden.

Zu den Dax-Werten, die vor dem Hintergrund der schwierigen Gemengelage bislang einen vergleichsweise robusten Eindruck machen, gehört E.ON. Der Versorgertitel punktet mit Stabilität und Zuverlässigkeit. Das sind zwei Aspekte, die gerade in turbulenten Zeiten ihren Charme entwickeln. 

E.ON Aktienchart

E.ON macht einen bärenstarken Eindruck, aber...

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) macht unverändert einen starken Eindruck. Das markante Verlaufshoch bei 20,4 Euro thront jedoch über dem Kursverlauf. Ganz ungeschoren kam zuletzt auch die E.ON-Aktie nicht davon. In den letzten Tagen und Wochen wechselten sich Vorstöße auf der Oberseite und temporäre Gewinnmitnahmen ab. Das nahm der Aufwärtsbewegung zwar den Schwung, aber noch gibt es keine belastbaren Anzeichen eine Trendwende. Diese Einschätzung würde sich ändern, sollte E.ON unter die 18 Euro zurückfallen. Sollte dieses Szenario eintreten, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 16,5 Euro gerechnet werden. In diesem Kursbereich verläuft neben einer wichtigen Horizontalunterstützung auch die 200-Tage-Linie. 

Kurzum. Der E.ON-Aktie ist zuletzt etwas der Schwung abhandengekommen, doch eine obere Trendwende zeichnet sich nicht ab. Sollte es jedoch unter die 18 Euro gehen, könnte es noch einmal brenzlig werden. Sollte gar die zentrale Unterstützung von 16,5 Euro unterschritten werden, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Vorstoß über die 20,4 Euro würde für klare Verhältnisse sorgen und der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial erschließen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bleiben in Bezug auf E.ON weiterhin recht zurückhaltend. Deren Votum lautet „markt-perform“. Das Kursziel für die Aktie sehen sie nach wie vor bei 18 Euro. Die Analysten von JPMorgan wurden hingegen zuversichtlicher. Die US-Amerikaner passten kürzlich das Kursziel für die Versorgeraktie von 18,75 Euro auf 21,7 Euro an. Das Votum lautet unverändert „overweight“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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