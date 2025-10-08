Anzeige
+++Die Bergbau-Welle kehrt zurück American Critical könnte die nächste große US-Entdeckung sein!!+++
Dax tastet sich nach oben

Heidelberg Materials – Sind das jetzt Kaufkurse? 08.10.2025, 12:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax tastet sich nach oben: Heidelberg Materials – Sind das jetzt Kaufkurse?
© bn Symbolbild
Der Dax tastet sich im heutigen Mittwochshandel weiter nach oben. Die Rekordhochs kommen so langsam aber sicher näher. Gelingt es dem Dax, die Rallye zu reaktivieren? Wie Rallye geht, zeigt derzeit der Goldpreis. Dieser hat die 4.000 US-Dollar eindrucksvoll übersprungen. Anspannung und Nervosität treiben Anleger und Investoren ins Gold.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Heidelberg Materials 186,93 EUR +0,67 % TTMzero RT
DAX 24.538,44 PKT +0,68 % Ariva Indikation

Kommen wir auf den Dax zurÃ¼ck. Die robuste Entwicklung der US-Indizes stÃ¼tzt den Dax. Dieser sucht aber noch immer nach einer klaren Richtung. Nach dem erfolgreichen Sprung Ã¼ber die 24.000er Marke hÃ¤tte es fÃ¼r den Dax weiter nach oben gehen mÃ¼ssen. Doch das Momentum und die Dynamik lieÃŸen nach. Der Dax schaltete einen Gang herunter. Er kann sich zwar noch immer oberhalb von 24.000 Punkten behaupten, doch die Kraft fÃ¼r neue Rekordhochs fehlt bis dato. In diesem Punkt muss der Dax nachbessern.

Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials konsolidiert bereits seit geraumer Zeit. Anfang August bildete die Aktie im Bereich von 213 Euro ein frisches Verlaufshoch aus. Bis dahin profitierte die Aktie von der AnkÃ¼ndigung der Bundesregierung von milliardenschweren Investitionen in die Infrastruktur. Das Thema ist offenkundig eingepreist. Nun bleibt abzuwarten, in welchem AusmaÃŸ Heidelberg Materials profitieren wird.

Heidelberg Materials â€“ Sind das jetzt Kaufkurse?

Der RÃ¼cksetzer unter die wichtige Marke von 200 Euro wiegt schwer und wirkt nach. Heidelberg Materials (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI) verzeichnete danach weitere Abgaben.

Aktienchart

So langsam aber sicher rÃ¼ckt der zentrale UnterstÃ¼tzungsbereich 180 Euro / 171 Euro in den Fokus. In diesem Bereich verlÃ¤uft auch die wichtige 200-Tage-Linie. Diese vermeintlich gut ausgebaute UnterstÃ¼tzungszone kÃ¶nnte der Konsolidierung Einhalt gebieten. Gleichzeitig kÃ¶nnte sie die Basis fÃ¼r eine neue AufwÃ¤rtsbewegung bilden. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Ein RÃ¼cksetzer unter die 171 Euro ist unter allen UmstÃ¤nden zu vermeiden. Sollte dieser Fall eintreten, wÃ¼rde eine Neubewertung der Lage notwendig. Um fÃ¼r frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss Heidelberg Materials die Kursbereiche um 200 Euro und 213 Euro Ã¼berwinden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs werden in der Bewertung vorsichtiger. Sie senkten das Kursziel fÃ¼r Heidelberg Materials von 240 Euro auf 235 Euro. Das Votum fÃ¼r die Aktie lautet indes nach wie vor â€žbuyâ€œ.

(DAXÂ® ist eine eingetragene Marke der Deutsche BÃ¶rse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VK648B
Ask: 0,90
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VK1BWK
Ask: 3,75
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VK648B VK1BWK. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
2 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
3 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
4 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
5 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
7 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Volkswagen Vz. mit knackigem Rücksetzer: Bietet der Abverkauf …

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI trifft Industrie – Hitachi und NVIDIA starten globales …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Blockbuster oder Übertreibung, Drohnenabwehr am Wendepunkt

11:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis durchbricht Schallmauer: Wie geht’s nun mit Barrick, …

11:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shell-Aktie steigt, da Gas- und Raffineriegeschäft zulegen: Shell k…

Gestern 21:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden für Eisenerz, doch der Aktienkurs fällt: Rio Tinto …

Gestern 17:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Absatzrückgang trifft das Unternehmen hart, doch der Kurs trotzt…

Gestern 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Geht dem Dax nun doch die Puste aus: RWE – Aktie lässt nichts …

Gestern 14:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer