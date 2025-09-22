Dax taumelt in die neue Handelswoche

Mercedes-Benz – Spitz auf Knopf 22.09.2025, 14:08 Uhr

Der Dax erwischt einen gebrauchten Handelstag und startet sehr zurückhaltend in die neue Handelswoche. Wer sich gleich zu Wochenbeginn neuen Schwung erhofft und erwartet hatte, ist enttäuscht. Die Kursverluste im frühen Montagshandel bringen den Dax wieder näher an die Marke von 23.000 Punkten heran. Sollte es darunter gehen, könnte es aus charttechnischer Sicht eng werden.
In den kommenden Handelstagen werden noch zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Wie immer ist mit nachhaltigen Impulsen zu rechnen. Vor allem der Donnerstag hat es in sich. In den USA werden am Donnerstag die aktuellen Daten zur Entwicklung des BIP im 2. Quartal und die Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter (August) veröffentlicht. 

Zu Wochenbeginn steht zunächst der Autosektor im Fokus. Volkswagen und Porsche warteten mit schlechten Nachrichten auf und belasten den ganzen Sektor. Auch die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz kann sich der Entwicklungen nicht entziehen und „leidet“ zu Wochenbeginn. Für die Aktie beginnt damit der sprichwörtliche Ritt auf der Rasierklinge. 

Mercedes-Benz – Spitz auf Knopf

Ende August scheiterte Mercedes-Benz (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) mit dem Versuch, den Widerstand bei 55 Euro aufzubrechen. Dort verliefen neben einem wichtigen Horizontalwiderstand auch der Abwärtstrend und die 200-Tage-Line. Der erhoffte Befreiungsschlag blieb jedoch aus. Stattdessen kamen Gewinnmitnahmen auf. 

Mercedes Benz Aktienchart

Die Mercedes-Benz-Aktie hat mittlerweile den eminent wichtigen Kursbereich von 50 Euro erreicht. Knapp darunter befindet sich bei 48,5 Euro die nächste relevante Unterstützung. Sollte auch diese nicht halten, müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden. In diesem Fall könnte auch noch einmal das April-Tief aktuell werden, das die Aktie damals im Bereich von 45 Euro ausgebildet hatte. 

Zusammengefasst

Die schlechte Stimmung im Automobilsektor macht auch vor der Aktie von Mercedes-Benz nicht Halt. Der wichtige Unterstützungsbereich um 50 Euro steht aktuell unter Druck. Sollte dieser nicht halten, ist von weiteren Abgaben in Richtung 48,5 Euro und 45 Euro auszugehen. Mit Gegenbewegungen auf der Oberseite muss jedoch jederzeit gerechnet werden, ist die Bewegung doch bereits deutlich überverkauft. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Es muss für die Aktie über die 55 Euro gehen, um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen.

Aktuell Analystenstimmen

Die Analysten der Berenberg-Bank werden bezüglich der Perspektiven für die Mercedes-Benz-Aktie vorsichtiger. Sie senkten das Kursziel von 58 Euro auf 56 Euro. Die Einstufung „hold“ blieb indes unverändert.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
