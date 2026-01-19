Dax taumelt in die neue Handelswoche

Dax taumelt in die neue Handelswoche: Rheinmetall – Aktie stemmt sich erfolgreich gegen Abverkauf
Die Aktienindizes taumeln in die neue Handelswoche. Die Entwicklungen vom Wochenende verhagelten Anlegern und Investoren die Kaufstimmung – zumindest in Bezug auf Aktien. Denn Gold und Silber erfahren aufgrund von Trumps Eskalation in der Grönlandfrage regen Zulauf.
Rheinmetall 1.951,25 EUR +4,21 % Lang & Schwarz
DAX 25.037,82 PKT -1,14 % Ariva Indikation

Für den Dax bricht jetzt eine wichtige Phase an. Die Quartalsberichtssaison nimmt Fahrt auf und zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten stehen zur Veröffentlichung an. Dass sich das Ganze vor dem Hintergrund der exponierten Niveaus der Indizes abspielt, sorgt bereits für eine gewisse Grundnervosität. Da kommt die Eskalation im Grönland-Konflikt zur Unzeit. Für den Dax muss es nun um Schadensbegrenzung gehen. Aktuell steht die Marke von 25.000 Punkten zur Disposition. Sollte es für den Dax deutlich darunter gehen, muss mit einer Ausweitung der Korrektur gerechnet werden. Sollte es hierzu kommen, könnten noch einmal die 24.000 Punkte ins Visier rücken. 

Zu den wenigen Aktien, die sich aktuell gegen den Abverkauf im Dax stemmen, gehört die Rheinmetall-Aktie. 

Rheinmetall – Aktie stemmt sich erfolgreich gegen Abverkauf

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) gehört aus charttechnischer Sicht aktuell zu den spannendsten Dax-Aktien. Der untere Chart verdeutlicht, warum das so ist. 

Rheinmetall Aktienchart

Die Aktie brach spektakulär aus einem Abwärtstrend (rot dargestellt) aus. In rascher Abfolge konnten daraufhin wichtige Widerstände überwunden werden. So kassierte die Aktie des Düsseldorfer Rüstungsunternehmens die Widerstände um 1.680 Euro und 1.800 Euro ein. Der Weg in Richtung 2.000 Euro und damit in Richtung des Rekordhochs bei 2.007 Euro war damit frei. Doch im Bereich von 1.900 Euro zögerte die Aktie zunächst und ging in eine Seitwärtsbewegung über. Nach der zurückliegenden Rallye kam diese Verschnaufpause nicht überraschend, obgleich das exponierte Kursniveau zur Vorsicht mahnte. Die geopolitischen Entwicklungen geben der Aktie nun Rückenwind. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert – Rheinmetall muss über die 2.000 / 2.007 Euro, um das Chartbild zu klären. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 1.800 Euro. 

Aktuelle Analystenkommentare

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 2.100 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihr Votum „buy“. Gleichzeitig hoben sie ihr Kursziel für die Aktie von 2.200 Euro auf 2.300 Euro an.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
