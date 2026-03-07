Dax taumelt ins Wochenende: Deutsche Telekom muss nun entscheidend nachsetzen

Dax taumelt ins Wochenende

Das war bitter! Der Dax taumelte im gestrigen Freitagshandel ins Wochenende. Zum Wochenabschluss gab es noch einmal kräftige Abschläge. Der Dax ging deutlich unterhalb von 24.000 Punkten liegend aus dem Freitagshandel. Der deutliche Rücksetzer unter die psychologisch relevante Marke wirft Fragen auf und lässt im Hinblick auf die nächste Handelswoche nicht viel Gutes erwarten.
Dass dem Dax weiter die Luft ausging, lag nicht zuletzt am Iran-Krieg und die damit einhergehenden Inflations- und Rezessionssorgen. Dass Brent Öl und WTI Öl beide am Freitag die 90 US-Dollar überwinden konnten, feuerte die Inflationsängste noch einmal spürbar an.

Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Februar war zudem auch nicht unbedingt dazu angetan, die Kaufstimmung anzuheizen. Unterm Strich entwickelte sich ein veritabler Abgabedruck, der den Dax weiter in Bedrängnis bringen dürfte. Und so sollte es nicht überraschen, wenn in der neuen Handelswoche der Kursbereich von 23.000 Punkten in den Fokus rückt.

Auch der Aktie der Deutschen Telekom ging zuletzt ein wenig die Luft aus. Sie legte in den letzten Handelstagen nach einem spektakulären Zwischensprint eine Verschnaufpause ein.

Deutsche Telekom – Aktie muss nun entscheidend nachsetzen

Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) legte in den letzten Wochen einen beeindruckenden Zwischensprint auf das Börsenparkett. Notierte die Aktie noch Mitte Januar nahe der Marke von 26 Euro, gelang ihr kürzlich der Sprung über den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 32 Euro.

Aktienchart

Der Ausbruch über die 32 Euro setzte noch einmal frische Kräfte frei. Die Aktie dehnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten relevanten Widerstandsbereiches von 34 Euro aus. Mit dem Erreichen dieser Zone setzte jedoch eine Konsolidierung ein.

Wie könnte es in den kommenden Wochen nun weitergehen?

Die Konsolidierung der letzten Tage spielt sich nach wie vor oberhalb von 32 Euro ab. Damit hält die Aktie alle Trümpfe in der Hand, um die Rallye auf der Oberseite auszudehnen. Etwaige Rücksetzer sollten spätestens im Kursbereich von 30 Euro ihr Ende finden, anderenfalls könnte es für die Aktie der Deutschen Telekom doch noch einmal eng werden. Ein Vorstoß über die 34 Euro könnte der Aktie hingegen neues Momentum verschaffen, um in Richtung des markanten Verlaufshoch aus dem März 2025 zu laufen, das damals nahe der Marke von 36 Euro ausgebildet wurde.

