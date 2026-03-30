Dax um Stabilität bemüht. Abwärtsrisiken bestehen aber weiterhin

E.ON stemmt sich gegen die Korrektur. Gelingt die Trendwende? 30.03.2026, 15:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax um Stabilität bemüht. Abwärtsrisiken bestehen aber weiterhin: E.ON stemmt sich gegen die Korrektur. Gelingt die Trendwende?
© E.ON SE 2026 / E.ON SE Corporate Headquarters, Essen
Man kann es nicht anders sagen – der Dax präsentiert sich zu Wochenbeginn überraschend stabil. Angesichts einer möglichen Eskalation im Nahen und Mittleren Osten und den vor diesem Hintergrund kräftig anziehenden Ölpreisen behauptet sich der Dax. Was die aktuell zu beobachtende Erholung wert ist, muss sich freilich noch zeigen.
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E.ON 18,78 EUR +2,07 % Quotrix Düsseldorf

Dem Dax steht ohnehin eine spannende Handelswoche ins Haus. So steuert der deutsche Leitindex auf ein langes Wochenende zu. Am Karfreitag und Ostermontag bleiben die deutschen Börsen geschlossen. Gerade vor dem Hintergrund des dynamischen Verlaufs des Iran-Kriegs dürfte das lange Wochenende den einen oder anderen Marktakteur zur Zurückhaltung mahnen. Bis dahin stehen zahlreiche Preis- und Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Auch diese könnte den Dax kräftig durcheinanderwirbeln. Dabei sollte man den Fokus nicht nur auf die deutschen oder US-amerikanischen Daten legen, nicht minder wichtig sind unter anderem die aktuellen Einkaufsmanagerindizes aus China, die am morgigen Dienstag veröffentlicht werden. 

Kurzum. Der Dax ist zur Stunde um Stabilität bemüht. Die Lage im Nahen und Mittleren Osten ist enorm angespannt. Ein drohender Einsatz von US-Bodentruppen könnte den Krieg auf eine ganz andere Eskalationsstufe hieven. Insofern ist die aktuelle Stabilisierung im Dax zwar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, aber man sollte sie nicht überbewerten. Sollte es im Dax unter die 22.000 Punkte gehen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig muss mit einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 20.000 Punkte gerechnet werden.

Die E.ON-Aktie trotzte lange den Marktunbilden. Schließlich setzten aber auch bei E.ON Gewinnmitnahmen ein. Eine wichtige Unterstützung hielt dem Rücksetzer aber stand. Und das nährt wiederum die Hoffnung auf ein Comeback der Versorgeraktie. 

E.ON Aktienchart

E.ON unter Druck. Wie schlimm wird das?

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) markierte zuletzt im Bereich von 20,4 Euro ein imposantes Verlaufshoch. Der Ausflug über die Marke von 20 Euro endete jedoch abrupt. Gewinnmitnahmen zwangen die E.ON-Aktie auf die Unterstützung von 18 Euro. In diesem Kursbereich drehte die Aktie wieder nach oben ab und nimmt nun die 20,4 Euro wieder ins Visier. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: E.ON muss über die 20,4 Euro, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 22 Euro / 23 Euro zu eröffnen. Rücksetzer sollten auf 18 Euro begrenzt bleiben, anderenfalls könnte die Aktie auf 16,5 Euro durchgereicht werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bleiben bullisch. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ für E.ON. Das Kursziel hoben sie von 20,5 Euro auf 23,0 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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