$82/Unze – PRINCE SILVER EXPANDIERT BOHRPROGRAMM NACH HISTORISCHEM PREISANSTIEG
Dax verabschiedet Börsenjahr 2025 mit Kursgewinnen

Deutsche Telekom – Kehrt die Aktie 2026 zu alter Stärke zurück? 31.12.2025, 09:39 Uhr

Deutsche Telekom – Kehrt die Aktie 2026 zu alter Stärke zurück?
© 2025 Deutsche Telekom AG / EAN S-band Satellit
Dass der Dax in den letzten Handelstagen des Jahres keine Bäume ausreißen würde, war mehr oder weniger klar. Insofern boten die letzten Handelstage auch keine allzu große Überraschung. Dennoch sollte man die jüngste Entwicklung des deutschen Leitindex nach Weihnachten positiv bewerten.
Der Dax arbeitete sich kontinuierlich nach oben. Zuletzt ging es für ihn über die Marke von 24.500 Punkten. Das bisherige Rekordhoch von 24.770 Punkten kommt damit so langsam aber sicher in Sicht- und Reichweite. 

Am heutigen Silvester-Tag und am morgigen Neujahrstag bleiben die deutschen Börsen geschlossen. Am Freitag (02. Januar) dürfte ebenfalls nicht viel los sein, obgleich bereits die ersten wichtigen Konjunkturdaten erwartet werden. Die Blicke richten sich daher auf die nächste Handelswoche. Wie kommt der Dax aus der Neujahrspause? Wird womöglich bereits das Rekordhoch attackiert? Oder kommt es ganz anders und der Dax geht im neuen Jahr erst einmal in die Knie?

Zu den Dax-Aktien, die zu Jahresbeginn erst positiv überraschten, aber dann im weiteren Jahresverlauf nachließen, gehört die Deutsche Telekom. Ausgeprägte Abwärtstrends dominierten in den letzten Monaten das Handelsgeschehen. 

Deutsche Telekom – Kehrt die Aktie 2026 zu alter Stärke zurück?

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 15. Dezember zur Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) war diese in der Handelsspanne 26 Euro bis 28 Euro gefangen. Auf dem ersten Blick hat sich an diesem Bild auch in den darauffolgenden Tagen nicht sonderlich viel geändert, doch ein zweiter Blick macht Hoffnung. 

Deutsche Telekom Aktie

In den letzten Handelstagen verlagerte die Deutsche Telekom das Handelsgeschehen nach und nach in Richtung 28 Euro. Zuletzt setzte sie die obere Begrenzung der Range unter Druck. Ein Ausbruch über die 28 Euro wollte ihr bislang nicht gelingen, doch was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Die Aufgabenstellung für die ersten Handelstage 2026 ist somit klar umrissen. Die Aktie muss über die 28 Euro. Sollte das Unterfangen gelingen, würde die Bodenbildung Form annehmen. Ein Ausbruch über die 28 Euro würde der Aktie die Tür in Richtung 30 Euro öffnen. Dieser Widerstandsbereich ist von großer Bedeutung. Ein Vorstoß über die 30 Euro wäre ein kleiner Befreiungsschlag. Der erste Abwärtstrend stünde zur Disposition.  

Zusammengefasst

Aktuell ist die Deutsche Telekom in der Handelsspanne 26 Euro bis 28 Euro gefangen. Die Bemühungen der Aktie, über die 28 Euro ausbrechen zu wollen, sind nicht zu übersehen. Sollte es zum Ausbruch kommen, würde sich die Tür in Richtung 30 Euro öffnen. Auf der Unterseite sollte es hingegen nicht mehr unter die 26 Euro gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
