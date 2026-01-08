Dax völlig entfesselt. Wie weit kann das jetzt gehen? SAP – Aktie könnte durchstarten, wenn…

Biotech-Chance im Januar:
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
SAP – Aktie könnte durchstarten, wenn… 08.01.2026

© Foto von SpaceX auf Unsplash
Der Dax lässt unverändert nichts anbrennen und haussiert auf beeindruckende Art und Weise. Mittlerweile hat er sein Rekordhoch über die 25.100er Marke verschoben. Ein Ende der Aufwärtsbewegung scheint nicht in Sicht und dennoch schwingt ob des exponierten Kursniveaus ein wenig Unbehagen mit. Die Rahmenbedingungen könnten durchaus besser sein. Die zuletzt veröffentlichten deutschen Konjunkturdaten wussten nicht immer zu gefallen und blieben nicht selten hinter den Erwartungen zurück. Zudem schwebt das Thema Geopolitik wie ein Damoklesschwert über dem Index.
Auch die letzten beiden Handelstage der Woche werden es in puncto Konjunkturdaten in sich haben. Nicht zuletzt werden am morgigen Freitag die eminent wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für Dezember erwartet. Ein Wochenfazit kann wohl nur gezogen werden, wenn die Daten vorliegen. 

Kurzum. Der Dax baut gleich zu Jahresbeginn beachtliches Momentum auf. Vergessen ist das über weite Strecken zögerliche Handelsgeschehen im Dezember. Statt Jahresendrallye bläst der Dax nun zur Jahresauftaktrallye. Wie weit kann sie gehen? Mit den 25.000 Punkten hat der Index eine weitere psychologisch relevante Hürde überwunden. Auf der Oberseite steht die Tür somit weit offen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. 

Zu den Aktien, die auf den ersten Blick noch etwas hinterherhinken, gehört SAP. Die Bemühungen, einen tragfähigen Boden auszubilden, sind jedoch deutlich zu erkennen. 

SAP - Aktie könnte durchstarten, wenn…

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP)  unverändert in einer Bodenbildungsphase. In den letzten Wochen bewegte sich die Aktie in den Begrenzungen 210 Euro bis 200 Euro seitwärts.

SAP Aktienchart

Vereinzelte Versuche, über die obere Begrenzung auszubrechen, wurden rasch wieder eingefangen. Die Seitwärtsbewegung fand ihre Fortsetzung. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – zum einen gilt es, Rücksetzer unter die 200 Euro zu vermeiden. Anderenfalls müsste mit weiteren Abgaben auf 184 Euro gerechnet werden. Zum anderen muss die SAP-Aktie über die Widerstände von 210 Euro und 220 Euro laufen, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Dabei helfen könnte fundamentaler Rückenwind.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays sehen weiterhin beachtliches Potenzial für die Aktie, obgleich sie zuletzt ihr Kursziel von 300 Euro auf nunmehr 270 Euro senkten. Das Votum lautet jedoch nach wie vor „overweight“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
