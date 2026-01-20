Gold-Rally ohne Ende?
Dax völlig von der Rolle. Könnte brenzlig werden

SAP – Das hätte nicht passieren dürfen. Die nächsten Kursziele 20.01.2026, 13:44 Uhr

SAP – Das hätte nicht passieren dürfen. Die nächsten Kursziele
© Foto von Markus Spiske auf Unsplash
Der Dax muss Federn lassen. Der robuste Start in das Börsenjahr 2026 droht, endgültig zu verpuffen. Zu Wochenbeginn ging es unter die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten. Dieser Bruch manifestiert sich im heutigen Dienstagshandel (20. Januar) zusehends. Geht der Dax ansatzlos von der Rekordjagd in eine Korrektur über? Die Anzeichen verdichten sich diesbezüglich zumindest.
Gemeinhin gilt ja der Grundsatz, dass politische Börsen kurze Beine haben. Aber die Vehemenz, mit der Trump für Unruhe in der Geopolitik sorgt und die Grönland-Debatte konsequent am Laufen hält, streut bereits so leichte Zweifel an diesem Grundsatz. So könnte das Thema Geopolitik bzw. Grönland den Dax auch in den kommen Wochen (und womöglich auch Monaten) beschäftigen und immer wieder für Störfeuer sorgen.

Kurzfristig muss es dem Index gelingen, den Schaden zu begrenzen. Mit dem Rücksetzer unter die 25.000er Marke musste der Dax bereits einen ersten Rückschlag hinnehmen. Die Abwärtsbewegung könnte sich nun rasch in Richtung 24.000 Punkte ausdehnen. Spätestens dann dürfte sich abzeichnen, wie „schlimm“ es für den Dax werden könnte.    
Federn lassen musste zuletzt auch die SAP-Aktie. Der Rücksetzer unter die Marke von 200 Euro kam zur Unzeit und bringt die Aktie nun aus charttechnischer Sicht ins Wanken. 

SAP - Das hätte nicht passieren dürfen. Die nächsten Kursziele

Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP)  versuchte sich bis vor kurzem an einer Bodenbildung und lief im Bereich von 200 Euro bis 215 Euro seitwärts. Zunächst brach die Aktie über die Marke von 215 Euro in Richtung 220 Euro aus. Die Bodenbildung schien vor ihrem Abschluss zu stehen. Doch es entwickelte sich eine veritable Bullenfalle, die nun zuschnappte.

SAP Aktienchart

Mit dem Erreichen der 220 Euro setzen Gewinnmitnahmen ein und die Aktie geriet massiv unter Druck. Der Verlust der 200er Marke schmerzt. Damit einher geht die Installierung eines Verkaufssignals. Weitere Abgaben sollten nun nicht überraschen. Unweigerlich rücken damit die Unterstützungen bei 185 Euro und 175 Euro in den Fokus. Um das Chartbild wieder zu stabilisieren, muss die SAP-Aktie die Widerstände bei 200 Euro und 215 Euro zurückerobern.

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten zuletzt noch einmal ihr Votum „buy“ für die SAP-Aktie. Beim Kursziel wurden sie jedoch vorsichtiger und senkten es von 300 Euro auf 270 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
