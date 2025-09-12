Anzeige
Dax vor dem großen Wochenfinale

RWE – Platzt jetzt endlich der Knoten? 12.09.2025, 12:17 Uhr

Dax vor dem großen Wochenfinale: RWE – Platzt jetzt endlich der Knoten?
© Foto von Luca Nardone auf Pexels
Der Dax beschließt mit dem heutigen Freitagshandel eine turbulente Handelswoche. Preisdaten, Geopolitik und Quartalsberichte gaben den Marktakteuren jede Menge Gesprächsstoff.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 35,93 EUR +0,41 % Lang & Schwarz
DAX 23.657,41 PKT -0,41 % Ariva Indikation

In Bezug auf den Dax hat sich die Situation im Vergleich zur Vorwoche jedoch nicht sonderlich stark verändert. Der Index notiert noch immer komfortabel oberhalb von 23.000 Punkten. In Richtung 24.000 Punkte wird die Luft jedoch dünner. Es droht ein weiterer Wochenschluss unterhalb dieser wichtigen Marke. 

Die gestern veröffentlichten US-Preisdaten für August und die Leitzinsentscheidung der Fed blieben ohne größere Auswirkungen auf den Dax. Für deutlich mehr Bewegung könnte am kommenden Mittwoch (17. September) da schon die Fed sorgen. Deren Leitzinsentscheidung wird mit großer Anspannung erwartet.

Die RWE-Aktie feierte in den letzten Tagen indes ihr Comeback. Nach dem erneuten Test der Unterstützung um 34 Euro drehte sie nach oben ab und steht nun an einer nicht minder wichtigen Chartmarke. 

RWE  - Platzt jetzt endlich der Knoten?

Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) hat die große Chance, die Korrektur zu beenden und eine nachhaltige Erholung auf die Beine zu stellen.

 RWE AKtie

Dass die Unterstützung um 34 Euro dem Abgabedruck stangehalten hat, war aus charttechnischer Sicht eminent wichtig. Ein Bruch der Unterstützung hätte das Chartbild massiv eingetrübt und der Aktie weiteres Abwärtspotenzial eröffnet. So aber könnte der Grundstein für eine umfangreiche Erholung gelegt worden sein. Ob dem tatsächlich so ist, dürfte sich bereits bald entscheiden, nimmt die Aktie aktuell doch den markanten Widerstandsbereich von 36 Euro ins Visier. Die Aufgabenstellung ist damit aus charttechnischer Sicht klar definiert: RWE muss über die 36 Euro, um der Erholung Relevanz zu verschaffen. Sollte das Unterfangen gelingen, würde sich für die Aktie die Tür in Richtung  38 Euro öffnen. Ein Scheitern an diesem Widerstand würde unweigerlich die Unterstützung von 34 Euro wieder in Bedrängnis bringen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „outperform“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel von 41 Euro bestätigten die Analysten ebenfalls. Die Analysten von JPMorgan bewerten die Perspektiven für RWE sogar noch positiver. Deren Kursziel lautet 46,5 Euro, das Votum „overweight“. Die Analysten von Jefferies bestätigten indes ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 40 Euro für die RWE-Aktie.

DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
