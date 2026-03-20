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Dax vor dem Wochenende in der Bredouille

Münchener Rück mit Rücksetzer zur Unzeit. Nun wird’s brenzlig 20.03.2026, 07:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor dem Wochenende in der Bredouille: Münchener Rück mit Rücksetzer zur Unzeit. Nun wird’s brenzlig
© © Munich Re
Der Dax nähert sich seinem Wochenfinale. Eine schwierige Handelswoche liegt bislang hinter dem deutschen Leitindex. Der Umstand, dass am heutigen Freitag noch großer Verfallstag an den Börsen ist, sorgt auch nicht unbedingt für eine Beruhigung der Lage. Ohnehin hat der Optimismus in den letzten Tagen und Wochen erheblich gelitten. Zuletzt sorgte die Fed am Mittwoch für einigermaßen Ernüchterung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 523,40 EUR -1,52 % Lang & Schwarz
DAX 22.790,93 PKT -0,92 % Ariva Indikation

Die Aktienindizes befinden sich im Spannungsfeld aus Rezessionsängsten und Inflationssorgen. Und in diesem angespannten Umfeld müssen auch die Noten- und Zentralbanken manövrieren.

Der Dax taumelt immer neuen Verlaufstiefs entgegen. Nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützungen von 24.000 Punkten und 23.000 Punkten droht dem Dax eine Ausweitung der Korrektur. Die Lage ist hochgradig fragil.

Kurzum. Es brennt an allen Ecken. Der Optimismus an den Aktienmärkten schwindet. Nicht nur der Dax gerät immer stärker in die Defensive. Sollte es nicht bald zu einer Entspannung im Iran-Krieg kommen, die die Ölpreisrallye eindämmen könnte, dürften die „richtig“ harten Zeiten den Aktienmärkten erst noch bevorstehen…

Unsere heutige Protagonistin - die Aktie der Münchener Rück – steht bereits seit April des vergangenen Jahres unter Druck. Das Korrekturszenario hat die Aktie des Rückversicherers fest im Griff. Zuletzt scheiterte die Aktie abermals mit einem Versuch, den Griff der Korrektur zumindest zu lockern. Doch der Versuch scheiterte – mit möglicherweise fatalen Konsequenzen.

Aktienchartanalyse

Münchener Rück – Aktie mit Rücksetzer zur Unzeit. Nun wird’s brenzlig

Die Lage könnte lauschiger sein. Die Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) attackierte mit Vehemenz und einer gehörigen Portion Optimismus den markanten Widerstandsbereich 560 Euro / 565 Euro. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 565 Euro hätte für eine Entspannung gesorgt und die Lage deutlich aufgehellt. Doch dazu kam es nicht.

Die Münchener Rück scheiterte vergleichsweise kläglich. Gewinnmitnahmen setzten ein. Aktuell rückt der Unterstützungsbereich um 525 Euro in den Fokus. Sollte es auch darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung Januar-Tief im Bereich von 505 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC wurden vorsichtiger und senkten das Kursziel für die Münchener Rück von 600 Euro auf 570 Euro. Die Einstufung für die Aktie lautet indes nach wie vor „market perform“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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