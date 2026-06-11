Dax vor der EZB und US-Preisdaten

E.ON – Das könnte bald wieder knallen 11.06.2026, 12:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor der EZB und US-Preisdaten: E.ON – Das könnte bald wieder knallen
© Foto von Yuka Tanaka auf Unsplash
Der Dax notiert zur Stunde noch immer oberhalb von 24.000 Punkten. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen ist das nicht die schlechteste Nachricht. Ob man die Aussage auch am Ende des Handelstages noch so treffen kann, bleibt indes abzuwarten. Mit der Leitzinsentscheidung der EZB und den US-Erzeugerpreisdaten gilt es, noch mindestens zwei Klippen zu umschiffen.
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E.ON 18,17 EUR +1,41 % TTMzero RT

Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreise fielen ambivalent aus. Es hätte schlimmer kommen können. Dennoch zeigten die Daten im nervösen Umfeld Wirkung. Die wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen legten zunächst zu und lösten sich von den 4,5 Prozent. Die Aktienmärkte gerieten unter Druck. 

Während vor allem der Technologiesektor in der aktuellen Situation leidet, scheinen die defensiven Versorger wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Trotz Marktturbulenzen bastelt unter anderem E.ON unverdrossen an einem tragfähigen Konsolidierungsboden. Zudem hat sich aus charttechnischer Sicht eine überaus interessante Formation ausgebildet. 

E.ON Aktienchart in der Börsennews Aktienanaylse

E.ON - Das könnte bald wieder knallen

Wie schon zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) vor genau einer Woche befindet sich diese inmitten einer Bodenbildung. Dass es ihr trotz der Marktunbilden bislang gelingt, die eminent wichtige Unterstützung von 18 Euro zu verteidigen, muss man als Zeichen der Stärke werten. Allerdings fehlt der E.ON-Aktie noch der Zug nach oben. Ein Vorstoß an die 19 Euro oder darüber hinaus wäre jetzt aus charttechnischer Sicht wünschenswert, auch um eine vielversprechende Chartformation aufzulösen. 

Der Kursverlauf der Korrektur, die mit Ausbildung des März-Hochs im Bereich von 20,4 Euro startete, lässt sich in das Korsett einer bullischen Keil-Formation (orange dargestellt) pressen. Diese Formationen sind aus bullischer Sicht durchaus gern gesehen, werden sie doch nicht selten über die Oberseite aufgelöst und bilden so die Basis für eine nachhaltige Erholung. Um dieses Szenario zu forcieren, bedarf es jedoch eines Vorstoßes der Aktie über die 19 Euro. Erst eine Bewegung über den markanten Widerstandsbereich 20,0 Euro / 20,4 Euro würde das Ende der Korrektur einleiten. Obacht ist dennoch geboten. Bereits ein deutlicher Rücksetzer unter die 18 Euro würde die Lage verschärfen und Abgaben provozieren. Potenzielle Bewegungsziele liegen in diesem Fall bei 17 Euro und 16,5 Euro. Sollte es für E.ON unter die 16,5 Euro gehen, wird eine Neubewertung notwendig.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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