Dax vor dramatischen Handelstagen

Allianz - Das ist gar nicht gut. Aktie verpasst Befreiungsschlag 07.12.2025, 09:13 Uhr

Dax vor dramatischen Handelstagen: Allianz - Das ist gar nicht gut. Aktie verpasst Befreiungsschlag
© Bild: istockphoto.com/GordonBellPhotography
Die letzten Tage des Börsenjahres laufen. Und die haben es noch einmal in sich. Nichts weniger als eine Weichenstellung für die kommenden Wochen wirft ihre Schatten voraus. Die US-Notenbank wird am kommenden Mittwoch (10. Dezember) ihre Entscheidung über die Leitzinsen bekanntgeben. Doch damit nicht genug. Die Fed wird darüber hinaus ihre Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen veröffentlichen. Die zentrale Frage lautet in diesem Zusammenhang – Gibt es Veränderungen im Vergleich zu den vorangegangenen September-Projektionen?
Der Fed-Termin am kommenden Mittwoch könnte das Handelsgeschehen in den kommenden Wochen bestimmen. Neben der Leitzinsentscheidung als solches gilt es zudem, die zahlreichen Konjunkturdaten im Auge zu behalten. Langeweile dürfte auch in den kommenden Handelstagen daher nicht aufkommen.

In Bezug auf den Dax ist die charttechnische Ausgangslage denkbar klar definiert. Nach dem Sprung über die 24.000 Punkte muss es für den Index kurzfristig darum gehen, den Ausbruch zu konsolidieren; sprich, dem Dax muss es gelingen, sich oberhalb von 24.000 Punkten festzusetzen. In einem weiteren Schritt gilt es dann, sich in Richtung 52-Wochen-Hochs (24.770 Punkte) heranzuarbeiten.

Allianz - Das ist gar nicht gut. Aktie verpasst Befreiungsschlag

Auf den ersten Blick wirkt die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) vergleichsweise stabil. Allerdings mahnt das Unvermögen der Aktie, auf der Oberseite entscheidende Akzente zu setzen, zunehmend zur Vorsicht.

Aktienchart Aliianz

Einmal mehr stand zuletzt der eminent wichtige Widerstandsbereich um 374 Euro im Fokus. Dieser ist der markanten Top-Formation im Bereich von 380 Euro vorgelagert. Das erneute Scheitern an der Zone um 374 Euro wirft Fragen auf.

Die fortgesetzte Schwäche könnte ein Indiz für eine nahende Konsolidierung bzw. Korrektur sein. Insofern ist mit Blick auf die Unterseite Obacht geboten. Bereits ein Rücksetzer unter die 360 Euro wäre ein ernstzunehmendes Warnsignal. Bei einem Rücksetzer unter die 340 Euro würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Hingegen würde ein Ausbruch über die Widerstände 374 Euro / 380 Euro ein frisches Kaufsignal auslösen und der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 400 Euro bescheren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die Allianz-Aktie. Das Kursziel sehen die Analysten nach wie vor bei sportlichen 431 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
