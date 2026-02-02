Anzeige
RWE – Ist die Aktie nach der Rallye jetzt korrekturgefährdet? 02.02.2026

Dax wankt in die neue Handelswoche: RWE – Ist die Aktie nach der Rallye jetzt korrekturgefährdet?
Es sieht nach einer weiteren turbulenten Handelswoche aus. Der Dax kann die Schwäche der letzten Handelstage nicht abstreifen und orientiert sich im frühen Montagshandel (02. Februar) in Richtung 24.000 Punkte. Bei den Edelmetallen setzt sich der Abverkauf vom Freitag fort. Gold und Silber taumeln auch zu Wochenbeginn. Ein Ende der Talfahrt ist noch nicht abzusehen. Beiden Edelmetallen dürfte wohl eine schmerzhafte Bodenbildung ins Haus stehen.
RWE 53,81 EUR +0,88 % Lang & Schwarz
DAX 24.662,21 PKT +0,71 % Ariva Indikation

Für den Dax muss es indes aus charttechnischer Sicht darum gehen, den aktuellen Rücksetzer auf 24.000 Punkte zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zahlreiche Konjunkturdaten werden in den nächsten Tagen für wichtige Impulse sorgen. Bereits im weiteren Tagesverlauf wird in den USA der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe erwartet. Neben der Vielzahl von Konjunkturdaten dürfte die Quartalsberichtssaison die Aktienmärkte in Atem halten. In den letzten Tagen wussten nicht alle berichtenden Unternehmen zu überzeugen und wurden entsprechend abgestraft.

Kurzum. Dem Dax stehen heikle Handelstage ins Haus. In der aktuellen Phase muss es um Schadensbegrenzung gehen – im besten Fall schließt der Dax hierzu die Handelswoche oberhalb von 24.000 Punkten ab.

Zu den stärksten Dax-Werten gehört in diesen Tagen die RWE-Aktie. Die Versorger-Aktie haussiert und hat sich nun oberhalb von 50 Euro festgesetzt. Weitere Kursgewinne scheinen ob des Momentums möglich, doch das exponierte Kursniveau macht die Aktie gleichzeitig anfällig für Gewinnmitnahmen.

RWE - Ist die Aktie nach der Rallye jetzt korrekturgefährdet?

Der Ausbruch über die 50 Euro hat noch einmal frische Kräfte freigesetzt. Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) haussierte und stieß dabei über die Marke vor 54 Euro vor.

Chartanalyse zur Aktie

Noch lassen sich keine Anzeichen einer oberen Trendwende ausmachen, doch mit Gewinnmitnahmen muss jederzeit gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf 50 Euro begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 46,9 Euro / 45,0 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Hingegen ist auf der Oberseite der Weg für die Aktie in Richtung 60 Euro frei.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel für die RWE-Aktie hoben sie indes von 54 Euro auf 61 Euro an. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten indes ihr Votum „overweight“. Auch sie passten das Kursziel nach oben an – von 52 Euro auf 60 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
