Anzeige
+++Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas+++
Dax wankt ins Wochenende

Allianz lässt es mit starken Zahlen krachen 14.11.2025, 12:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax wankt ins Wochenende: Allianz lässt es mit starken Zahlen krachen
© Bild: istockphoto.com/Yazid Nasuha
Der Dax ist nach dem turbulenten Donnerstagshandel um Schadensbegrenzung bemüht. Er tut sich allerdings noch schwer damit, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten wäre aus charttechnischer Sicht ein starkes Zeichen, doch danach sieht es im frühen Freitagshandel nicht aus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 368,60 EUR +1,26 % Lang & Schwarz
DAX 23.639,23 PKT -1,81 % Ariva Indikation

Unterdessen geht der Zahlenreigen weiter. So veröffentlichte zwischenzeitlich auch die Allianz ihre Ergebnisse. Diese konnten sich sehen lassen. Die erste Reaktion fiel überaus positiv aus. Zündet die Allianz-Aktie nun den Kurs-Turbo?

Allianz mit starken Zahlen für das 3. Quartal 2025

Die Allianz lieferte bereits für die beiden ersten Quartale 2025 exzellente Zahlen und ließ auch im 3. Quartal nichts anbrennen. Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an. Die Allianz gab das Geschäftsvolumen im 3. Quartal 2025 mit 42,8 Mrd. Euro an. Damit lag das Geschäftsvolumen 0,1 Prozent unter dem Vergleichsquartal 2024. Überzeugen konnte der Versicherungskonzern beim operativen Ergebnis. Dieses wurde mit 4,433 Mrd. Euro veröffentlicht, nach 3,938 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Das überraschend deutliche Plus von 12,6 Prozent wusste zu gefallen. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner wurde mit 2,855 Mrd. Euro vermeldet. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal verzeichnete die Allianz 2,534 Mrd. Euro. Das EPS stieg entsprechend von 6,54 Euro im 3. Quartal 2024 auf nun 7,44 Euro.

Aufgrund des starken Quartals konkretisierte der Versicherungskonzern seine Prognose hinsichtlich des operativen Ergebnisses für 2025 auf mindestens 17 Mrd. Euro. Zuvor hieß es, dass für 2025 ein operatives Ergebnis in Höhe von 16 Mrd. Euro +/- 1 Mrd. Euro erwartet wird.

Allianz Chart

Zusammengefasst – Zündet die Allianz-Aktie nun den Kursturbo?

Das Unternehmen präsentierte starke Zahlen. Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) legte daraufhin kräftig zu. Reicht der Schwung aus, um das zentrale Widerstandscluster aufzubrechen?

Die Allianz-Aktie löst sich gegenwärtig von den 360 Euro und nimmt Kurs auf den zentralen Widerstandsbereich von 380 Euro. Der obere Chart verdeutlicht die Relevanz dieser Zone. Ein Ausbruch über die 380 Euro würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 400 Euro auslösen. Doch ein Selbstläufer wird das nicht. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 360 Euro begrenzt bleiben. Sollte es für die Aktie unter die Zone um 360 Euro gehen, könnte das weitere Abgaben auf 345 Euro provozieren.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MJ0P86
Ask: 8,39
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM7B99 MJ0P86. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
3 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
5 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
6 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
7 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Cisco Systems nach Zahlen: Aktie vor dem ultimativen Kaufsignal

10:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD zieht an: Gefahr bleibt Nvidia

Gestern 16:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing ringt: Neue Risiken, alter Auftragshunger

Gestern 16:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom – Anleger jubeln: Starke Zahlen, Rekorddividende …

Gestern 10:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Aufbruchsstimmung?! Bayer überrascht mit Zahlen positiv

Gestern 10:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI – Aktie startet durch: Vorläufige Zahlen für 2025 lassen …

Gestern 8:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ProSiebenSat.1 senkt Prognose: Aktie trotzdem stabil?

Mittwoch 19:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI sprengt Erwartungen: Das steckt hinter dem Rekordjahr

Mittwoch 19:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer