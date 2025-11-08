Dax wankt ins Wochenende

DHL Group – Starke Zahlen überraschen einmal mehr
© Bild von Bernd Dittrich auf Unsplash
Der Dax wankte ins Wochenende. Die Schwäche weitete sich auch am gestrigen Freitag aus. Vor dem Hintergrund der aktuellen Risiken – unter anderem ausgeprägte Schwäche des US-Technologiesektors und Auswirkungen des US-Shutdowns – gerät der Dax immer weiter unter Druck. Kurzzeitig ging es für den Index im Freitagshandel sogar unter die 23.500 Punkte. Zwar konnte sich der Dax von den Tagestiefs wieder lösen, doch „der Schwächeanfall“ lässt für die kommenden Tage nicht sonderlich viel Gutes erwarten. Das Warten auf die Jahresendrallye geht daher erst einmal weiter. Ob sie überhaupt kommen wird, bleibt abzuwarten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 43,30 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 23.764,26 PKT +0,08 % Ariva Indikation

Unter der Woche wurden zahlreiche Quartalsberichte veröffentlicht; so auch der der DHL Group. Bereits mit dem Q2-Bericht überraschte das Logistikunternehmen positiv und auch mit den Q3-Daten gelang Ähnliches.

DHL Group mit überraschend starken Zahlen für das 3. Quartal

Die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) legte nach Veröffentlichung der Q3-Daten zu. Und das zu Recht!

Chartanalyse der Postaktie

Schauen wir uns die Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 einmal genauer an. Der Konzernumsatz belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 20,128 Mrd. Euro. Das ist ein leichtes Minus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die DHL Group gab das EBIT im 3. Quartal 2025  mit 1,477 Mrd. Euro an, nach 1,372 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Mit dem höheren EBIT wusste das Unternehmen zu überzeugen und positiv zu überraschen. Die DHL Group verzeichnete im Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 0,840 Mrd. Euro, nach 0,751 Mrd. Euro im Vergleichszeitraum 2024. Das EPS belief sich entsprechend auf 0,75 Euro, nach 0,64 Euro. Der wichtige free cash flow legte ebenfalls überraschend zu und wurde für das 3. Quartal 2025 mit 1,203 Mrd. Euro angegeben, nach 0,722 Mrd. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum.

Nach der Bekanntgabe der Zahlen legte die Aktie deutlich zu und knackte den Widerstandsbereich von 42 Euro. Damit öffnete sich die Tür in Richtung 44 Euro. In diesem Kursbereich liegt das März-Hoch. Ein Ausbruch über die 44 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Bereits ein Abtauchen unter die 40 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein starkes Warnsignal.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Votum „kaufen“ für die Aktie. Den fairen Wert hoben sie von 48 Euro auf 50 Euro an. Die Analysten der Schweizer UBS bleiben hingegen bei ihrer vorsichtigen Einschätzung. Das Votum lautet unverändert „sell“ und das Kursziel 36 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
