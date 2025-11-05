Asiens Krypto-Boom startet:
Dax – Warnzeichen mehren sich

RWE vor den Zahlen 05.11.2025, 13:05 Uhr

Dax – Warnzeichen mehren sich: RWE vor den Zahlen
© Foto von Nejc Soklič auf Unsplash
Der Dax kommt in diesen Tagen nicht in Fahrt. Nach einem kurzen Aufbäumen gleich zu Wochenbeginn gerät der Index mehr und mehr unter Druck.
RWE 42,25 EUR -0,24 %

Wer nach dem Verlust der 24.000er Marke auf einsetzende Käufe und ein rasches Comeback des Index oberhalb von 24.000 Punkten gehofft hatte, wird bislang enttäuscht. Dem Index scheint es schlichtweg an Kraft zu fehlen, um Akzente auf der Oberseite zu setzen. 

Das Unvermögen, Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt zunehmend zur Vorsicht. Sollte sich die Schwäche ausbauen, könnten Stimmung und Kurse ganz schnell kippen. In den nächsten Tagen stehen zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Nicht zuletzt der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der am Freitag (07. November) erwartet wird, könnte die Karten neu mischen und frische Impulse (in jedwede Richtung) geben.

Kurzum. Das Warten auf eine Jahresendrallye geht weiter. Möglicherweise wartet man in diesem Jahr jedoch vergeblich auf eine Aufwärtsbewegung in den letzten Handelswochen des Jahres. Die Zeit drängt. 

„Die Zeit drängt“ ist auch das Stichwort im Hinblick auf die Ausbruchsambitionen der RWE-Aktie. Die Versorgeraktie ringt seit geraumer Zeit mit dem zentralen Widerstandsbereich um 43 Euro. Trotz vielversprechender Ansätze wollte der Knoten bislang nicht platzen. 

RWE  vor den Zahlen

RWE hat die Veröffentlichung für den 12. November angekündigt. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung ringt die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) noch immer erfolglos mit dem Widerstandsbereich um 43 Euro. Der untere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht die spannende Lage.

RWE Aktienchart

Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Die RWE-Aktie muss das zentrale Widerstandscluster um 43 Euro durchbrechen, um sich Aufwärtspotenzial in Richtung 45 Euro bzw. darüber hinausgehend zu eröffnen. Gleichzeitig sollten Rücksetzer möglichst eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 40 Euro. Dass es im Vorfeld der Zahlen zu starken Bewegungen in die eine oder andere Richtung kommen wird, ist eher zu bezweifeln. Aktuell sieht es nach einem Warten auf die Zahlen aus.

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analysten von Jefferies werden im Hinblick auf die Perspektiven für RWE optimistischer. Sie hoben ihr Kursziel von 40 Euro auf 50 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Ähnlich gingen auch die Analysten von Goldman Sachs kürzlich vor. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel passten sie deutlich von 44,5 Euro auf 51,0 Euro nach oben an.

 (DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
