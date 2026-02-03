Dax wieder obenauf und hat die 25.000 Punkte im Blick: E.ON – Aktie läuft und läuft. Nächster Stopp 20 Euro?

Der Countdown läuft:
Comeback-Land, Wahljahr: Warum diese Aktie 2026 spannend werden könnte
E.ON – Aktie läuft und läuft. Nächster Stopp 20 Euro? 03.02.2026, 12:55 Uhr

E.ON – Aktie läuft und läuft. Nächster Stopp 20 Euro?
© E.ON SE 2026 / Netzgebiet Avacon
Der Dax meldet sich zur Stunde eindrucksvoll zurück. Der jüngste Schwächeanfall scheint überstanden. Der Blick geht wieder nach oben und damit in Richtung 25.000 Punkte.
Der Index profitiert dabei von einer positiven Gemengelage. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran entspannte sich zuletzt ein wenig. Ob diese Entspannung allerdings von Dauer sein wird, bleibt abzuwarten. Neben der geopolitischen Beruhigung profitieren die Aktienmärkte auch von robusten US-Konjunkturdaten und positiven Quartalszahlen. Der gestern in den USA veröffentlichte ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe fiel überraschend positiv aus. Doch auch die Quartalsberichtssaison setzte nicht zuletzt mit den starken Palantir-Ergebnissen positive Akzente. In puncto Quartalszahlen bleibt die Schlagzahl in den nächsten Tagen extrem hoch. Weitere Impulse sind hier zu erwarten. Und auch von konjunktureller Seite bleibt es spannend. Nicht zuletzt wirft die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag ihre Schatten voraus. 

Kurzum. Sollte dem Dax der Sprung über die 25.000 Punkte-Marke gelingen, wäre das ein wichtiger Meilenstein.

E.ON – Aktie läuft und läuft. Nächster Stopp 20 Euro?

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) zählt weiterhin zu den positiven Überraschungen des (bisherigen) Börsenjahres 2026. Aber auch andere Versorger-Titel wie RWE oder die französische Engie haussieren derzeit.

E.ON Aktienchart

Die Bewegung über die Widerstände von 16,5 Euro und 17 Euro hat frische Kräfte freigesetzt. Bis auf 18 Euro ging es bereits für die Versorger-Aktie. Mit Erreichen der 18 Euro setzte eine Konsolidierung ein. Solange E.ON oberhalb von 16,5 Euro notiert, ist das Momentum intakt und eine Ausdehnung der Bewegung auf 20 Euro als Szenario zu präferieren. Geht es hingegen unter die 16,5 Euro ist Obacht geboten. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Kursbereich von 16 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten zuletzt zwar ihr Votum „neutral“, hoben aber das Kursziel für die E.ON-Aktie von 16 Euro auf 17 Euro an. Deutlich optimistischer ist man hingegen im Hause Deutsche Bank Research. Die Analysten bekräftigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 17 Euro auf 18 Euro an. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
