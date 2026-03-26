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Dax wieder unter Druck. Nächste Abwärtswelle droht

Henkel kauft zu. Wie reagiert die Börse? 26.03.2026, 12:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax wieder unter Druck. Nächste Abwärtswelle droht: Henkel kauft zu. Wie reagiert die Börse?
© 2026 Henkel AG & Co. KGaA. Alle Rechte vorbehalten. / Henkel-Logo am Standort in Düsseldorf
Der Dax steht im frühen Donnerstagshandel (26. März) wieder stärker unter Druck. Während gestern noch die Hoffnung auf baldige Verhandlungen im Iran-Krieg eine spürbare Erholung herbeiführte, hat diese Hoffnung zwischenzeitlich einen herben Dämpfer bekommen. Entsprechend groß ist die Nervosität an den Finanzmärkten. Der Dax tauchte wieder unter die Marke von 23.000 Punkten ab. Einmal mehr reagierte der Ölmarkt hochgradig sensibel auf die neue Gemengelage und die enttäuschten Hoffnungen. So notiert Brent Öl wieder dreistellig. Das belastet die Aktienmärkte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Henkel VZ 67,63 EUR +0,01 % Baader Bank
DAX 22.580,69 PKT -1,47 % Ariva Indikation

Für den Dax kann es in der aktuellen Phase nur um Schadensbegrenzung gehen. Der Rücksetzer unter die 23.000 Punkte rückt die 22.000er Marke wieder in den Fokus. Dieser Kursbereich stand bereits zu Wochenbeginn im Mittelpunkt. Aus charttechnischer Sicht würde ein Rücksetzer unter die 22.000er Marke ein weiteres Verkaufssignal auslösen. Gleichzeitig würde sich dadurch das Risiko einer nächsten Abwärtswelle mit einem potenziellen Ziel bei 20.000 Punkten deutlich erhöhen. Ein Wochenschluss unterhalb von 22.000 Punkten ist daher zu verhindern. 

Henkel Aktienchart

Unter den Dax-Werten machen die Henkel Vz. heute von sich reden. Der deutsche Konsumgüterkonzern kauft den US-amerikanischen Shampoo-Hersteller Olaplex. 1,4 Mrd. US-Dollar lässt sich Henkel den Zukauf kosten. Olaplex verzeichnete im Jahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 422,960 Mio. US-Dollar und lag damit auf dem Niveau des Jahres 2024. Der Konzern verzeichnete in 2025 zudem einen Verlust in Höhe von -9,252 Mio. US-Dollar, nach einem Gewinn in Höhe von +19,522 Mio. US-Dollar in 2024. 

Schaut man sich die Kursentwicklung der US-Amerikaner in den letzten Jahren an, drängt sich der Begriff spektakulär nicht unbedingt auf; zumindest nicht im positiven Sinne. Notierte die Aktie von Olaplex Ende 2021 noch im Bereich von 30 US-Dollar, rückte im November 2025 die Marke von 1 US-Dollar bedrohlich nah. 

Henkel Vz. – So reagiert die Börse auf den Zukauf

Salopp könnte man zusammenfassen, dass der Markt den Zukauf unaufgeregt zur Kenntnis nahm. Die Kursausschläge der Henkel Vorzüge (WKN: 604843 | ISIN: DE0006048432 | Ticker-Symbol: HEN3) hielten sich in sehr engen Grenzen. Hinter der Aktie selbst liegt bereits eine veritable Talfahrt. Noch Ende Februar dieses Jahres notierten die Henkel Vz. im Bereich von 84 Euro. Zuletzt geriet die zentrale Unterstützung von 65,8 Euro in den Fokus und unter Druck. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 57 Euro (Tief aus dem Jahr 2022) drohen. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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