Dax will es noch einmal wissen: Infineon – Ist ein starker Start ins neue Jahr zu erwarten?

© Infineon Technologies AG / Location El Segundo USA
Der Dax startet in die letzten Handelsstunden des Börsenjahres 2025. Über Weihnachten dürften sich weitere Marktakteure verabschiedet und ihre Bücher geschlossen haben. Dennoch zeigt sich der Dax im frühen Montagshandel robust und geht die Marke von 24.400 Punkten an.
Damit dürfte der Index zum einen auf die Freitagsgewinne der US-Börsen reagieren, die im Gegensatz zum Dax am 2. Weihnachtsfeiertag geöffnet waren. Zum anderen dürfte der deutsche Leitindex auch einigermaßen erleichtert auf den Verlauf des Treffens von Trump und Selenskyj vom Wochenende reagiert haben. 

Was ist für den Dax in den nächsten Handelsstunden noch möglich? Der eine oder andere (noch verbliebene) Marktakteur wird die Gelegenheit nutzen, die Weichen für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr zu stellen. Insgesamt sollte man den Handel ob des übersichtlichen Volumens jedoch nicht überbewerten. Ein Jahresschluss jenseits der 24.400 Punkte wäre für den Dax nicht die schlechteste Ausgangslage, um das Jahr 2026 anzugehen. 

Zu den Aktien, die ein recht erfolgreiches Börsenjahr 2025 verzeichnen konnten, gehört Infineon. Sollte auf den letzten Metern nicht noch Gravierendes passieren, könnte die Aktie mit einem satten Plus von etwa 17 Prozent das Börsenjahr 2025 abschließen. Noch bis vor kurzem sah es nach einem noch besseren Ergebnis aus, doch der vielversprechend angelaufene Vorstoß auf der Oberseite fiel in sich zusammen. 

Infineon - Ist ein starker Start ins neue Jahr zu erwarten?

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) bewegte sich zuletzt zwischen den markanten Kursbereichen um 39 Euro und 35 Euro. Anfang Dezember lancierte die Aktie noch einmal einen Vorstoß auf der Oberseite. Kurzzeitig sah es dabei nach einem erfolgreichen Anlaufen der 39 Euro aus, doch im Bereich von 38 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein. 

Infineon Technologies Aktienchart

Der obere Chart verdeutlicht die enorme Relevanz der 39 Euro, thront in diesem Kursbereich doch ein markantes Doppeltop. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte richtungsweisenden Charakter gehabt. Das damit einhergehende Kaufsignal hätte die Tür auf der Oberseite weit geöffnet. Doch dazu kam es nicht. Die Aufgabenstellung für den Jahresauftakt ist damit aber klar formuliert: Die Aktie des Halbleiterkonzerns muss – im besten Fall früh im neuen Jahr – den Widerstand von 39 Euro aufbrechen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 35 Euro zu verorten. Darunter darf es nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
