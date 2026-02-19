Anzeige
Dax zittert vor Trump und dem Wochenende

Airbus mit Zahlen, die keinen hinter dem Ofen vorlocken 19.02.2026, 12:59 Uhr

Dax zittert vor Trump und dem Wochenende: Airbus mit Zahlen, die keinen hinter dem Ofen vorlocken
© Foto von Andrés Dallimonti auf Unsplash
Dem Dax geht im frühen Donnerstagshandel (19. Februar) ein wenig die Luft aus. Die Kaufstimmung wird aktuell auf eine harte Probe gestellt. Die Drohungen der USA in Richtung Iran verschrecken aktuell die Anleger. Während die Aktienindizes derzeit leiden, legt das „Angstbarometer“ Gold zu und kämpft sich zur Stunde wieder über die 5.000 US-Dollar. Dass gleichzeitig die Ölpreise anziehen, überrascht vor dem Hintergrund der Drohungen nicht.
Der Dax notiert noch immer oberhalb von 25.000 Punkten. Im besten Fall gelingt es dem Index, oberhalb dieser psychologisch relevanten Marke liegend ins Wochenende zu gehen. Sollte das Unterfangen jedoch scheitern, könnte es auf der Unterseite noch einmal brenzlig werden. 

Die Quartalsberichtssaison läuft. Noch immer melden Unternehmen aus dem Dax ihre Ergebnisse – so auch Airbus heute.

Airbus mit Zahlen, die keinen hinter dem Ofen vorlocken  

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190 WKN: 938914 SYM: AIR) reagierte mit kräftigen Abschlägen auf die Finanzergebnisse und den Ausblick auf 2026. 

Airbus lieferte im Jahr 2025 793 Maschinen aus. Airbus gelang es, den Umsatz in 2025 im Vergleich zu 2024 um 6 Prozent auf 73,420 Mrd. Euro zu steigern. Das bereinigte EBIT belief sich auf 7,128 Mrd. Euro; ein Plus von 33 Prozent gegenüber 2024. Airbus verzeichnete im abgelaufenen Jahr einen Nettogewinn in Höhe von 5,221 Mrd. Euro (EPS 6,61 Euro). Das ist im Vergleich zu 2024 eine Steigerung von 23 Prozent. Ein free cash flow in Höhe von 4,753 Mrd. Euro (2024: 4,461 Mrd. Euro) rundete den robusten Jahresbericht für 2025 ab. 

Für das Jahr 2026 plant das Unternehmen mit 870 Flugzeugauslieferungen. In diesem Punkt hatte der Markt mehr erwartet. Das bereinigte EBIT wird mit 7,5 Mrd. Euro prognostiziert.

Airbus Aktienchart

Aktuelle Analystenstimmen

In einer ersten Reaktion zeigten sich die Analysten recht zufrieden. So bestätigten die Analysten von Goldman Sachs ihr Votum „buy“ für die Airbus-Aktie und das Kursziel von 240 Euro. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 234 Euro. 

Zusammengefasst

Der Markt haderte mit dem zurückhaltenden Ausblick von Airbus. Da halfen die wohlwollenden Analystenkommentare auch nichts. Die Aktie geriet unter Druck. Die eminent wichtige Unterstützung von 187 Euro wackelt kräftig. Sollte es für die Aktie darunter gehen, würden weitere Abgaben in Richtung 170 Euro drohen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
