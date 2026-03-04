Anzeige
Der Dax und der Versuch einer Stabilisierung

DHL Group – Aktie vor den Zahlen unter Druck 04.03.2026, 10:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL Group – Aktie vor den Zahlen unter Druck
Die Handelswoche verläuft bislang alles andere als gut. Ob der militärischen Eskalation im Nahen und Mittleren Osten herrscht an den Aktienmärkten große Verunsicherung.
Im Ergebnis musste der Dax in der ersten Wochenhälfte massiv Federn lassen. Im frühen Mittwochshandel (04. März) ist nun zumindest der Versuch einer Stabilisierung auszumachen. Ob der Versuch von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt abzuwarten. Allzu große Hoffnungen sollte man sich vor dem Hintergrund der Gemengelage jedoch nicht machen. Die eskalierten Ölpreise haben das Thema Inflation wieder ganz nach oben auf die Tagesordnung gesetzt.

Im Schatten des Iran-Kriegs werden in diesen Tagen zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht. So wird im weiteren Tagesverlauf in den USA noch der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für Februar veröffentlicht. Zudem bittet die Fed im weiteren Tagesverlauf noch um Aufmerksamkeit, steht doch die Veröffentlichung des Beige Books an. 

Zu den Dax-Werten, die in den letzten Tagen stark unter Druck standen, gehört die DHL-Aktie. Der Logistikkonzern wird am morgigen Donnerstag (05. März) die aktuelle Finanzergebnisse präsentieren – die äußeren Umstände könnten besser sein. 

DHL Group – Aktie vor den Zahlen unter Druck

Unmittelbar vor der Eskalation war die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) gerade im Begriff, die Marke von 50 Euro zurückzuerobern. Mit dem Ausbruch des Iran-Kriegs geriet die Aktie jedoch unter Druck. Der Versuch, die 50 Euro zurückzuerobern, wurde erfolglos abgebrochen. Aktuell richtet sich der Blick auf die Unterseite.

DHL Group Aktienchart in der kostenlosen Börsennews Aktienanalyse

Mit dem Rücksetzer unter die Marke von 48,5 Euro löste die Aktie ein Verkaufssignal in Richtung 45 Euro aus. Sollte es auch darunter gehen, wird’s brenzlig. In diesem Fall müsste mit einer weiteren Ausdehnung der Korrektur in Richtung 42 Euro gerechnet werden. In diesem Kursbereich treffen Horizontalunterstützung, mittelfristiger Aufwärtstrend und 200-Tage-Linie aufeinander. Ein Rücksetzer unter die 42 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Gleichzeitig würden weitere Abgaben in Richtung 35 Euro drohen. Hingegen würde ein Ausbruch über das markante 52-Wochen-Hoch bei 51,6 Euro die Rallye reaktivieren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung noch einmal ihr Votum „buy“ für die DHL-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 60,0 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
