Anzeige
+++Analysten schlagen Alarm Analyst sieht bei dieser Food-Tech-Aktie jetzt rund 100 % Kurspotenzial+++
Deutsche Bank radikal digital

Das ändert sich 25.01.2026, 13:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Skyline
© Symbolbild von cmophoto.net auf Unsplash
Die Deutsche Bank schließt bis Ende 2026 rund 100 weitere Filialen und treibt die Digitalisierung ihres Privatkundengeschäfts massiv voran. Ein KI-gestützter Assistent soll Standardanfragen übernehmen, während persönliche Beratung nur noch bei komplexen Themen in wenigen Filialen erfolgt. Ziel ist es, Kosten zu senken, die App-Nutzung zu steigern und den Verwaltungsaufwand stark zu reduzieren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 33,01 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Schluss mit Schaltergeschäft: Die Deutsche Bank zieht den Stecker

Die Deutsche Bank kündigt einen drastischen Umbau ihres Privatkundengeschäfts an – und drückt dabei kräftig aufs Digitalisierungstempo. Bis Ende 2026 werden deutschlandweit weitere 100 Filialen geschlossen. Derzeit unterhält der Konzern – inklusive der Postbank – noch rund 750 Zweigstellen. Der Kahlschlag folgt einem klaren Ziel: Standardaufgaben sollen künftig digital abgewickelt werden, während die verbliebenen Mitarbeiter sich auf persönliche Beratung bei komplexeren Finanzthemen konzentrieren.

Claudio de Sanctis, Privatkundenvorstand der Deutschen Bank, spricht in diesem Zusammenhang von einer „radikalen Neuausrichtung“. Besonders der Verwaltungsaufwand soll massiv reduziert und weitgehend in die App verlagert werden. Damit will man nicht nur effizienter werden, sondern auch gezielt Kosten senken.

KI als Kundenberater: Der digitale Butler kommt

Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 plant die Bank die Einführung eines KI-gestützten Assistenten – eine Art digitaler Butler, der Kunden durch die App navigiert und alltägliche Fragen beantwortet. Von Überweisungen bis hin zu Kreditkarten-Anfragen soll die künstliche Intelligenz das Tagesgeschäft übernehmen. De Sanctis formuliert klar, worauf es ankommt: Mehr aktive App-Nutzer. Denn obwohl die App-Nutzung in den letzten 18 Monaten bereits um 20 Prozent gestiegen ist, liegt das Ziel deutlich höher. Die Mobilisierung der 19 Millionen Privatkunden gilt intern als entscheidender Erfolgsfaktor für das Jahr 2025.

Beratung bleibt analog: Die neue Rolle der Filiale

Trotz Digitalisierung will die Bank nicht vollständig auf physische Präsenz verzichten. „Für wichtige Lebensentscheidungen“, so de Sanctis, brauche es weiterhin das persönliche Gespräch. Themen wie Immobilienfinanzierung oder Vermögensanlage sollen in den verbleibenden Filialen konzentriert werden – während einfache Serviceanliegen ausschließlich digital abgewickelt werden.

Im Zuge der Umstrukturierung rechnet der Konzern mit einem sinkenden Personalbedarf. Einen flächendeckenden Stellenabbau soll es dennoch nicht geben. Stattdessen setzt man auf natürliche Fluktuation: Wer das Unternehmen verlässt oder in Rente geht, wird nicht ersetzt. Zwangsentlassungen sind offiziell nicht vorgesehen.

Die Neuausrichtung der Deutschen Bank ist ein klares Signal an den Markt: Digitalisierung wird zur Überlebensfrage. Ob die Strategie auch an der Börse Früchte trägt, dürfte davon abhängen, wie bereitwillig die Kundschaft den digitalen Weg mitgeht.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU9HPS
Ask: 1,54
Hebel: 21
mit starkem Hebel
GU420Y
Ask: 5,27
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU9HPS GU420Y. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
2 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen Hauptdiskussion
5 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
6 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ölpreise nehmen Fahrt auf - Kommt es zur Rallye? BP, Shell & Co. …

8:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Aktie …

8:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BayWa erneut im Fokus – Transparenzprobleme verstärken …

Gestern 15:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in …

Gestern 12:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückruf trifft sensiblen Geschäftsbereich bei Danone: Danone Aktie…

Gestern 12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF mit vorläufigen Zahlen: Aktie setzt Ausbruch konsequent fort. …

Gestern 9:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel taumelt nach Zahlen: Wie geht’s nach dem Abverkauf weiter?

Gestern 9:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vorläufige Zahlen belasten Kurs: Carl Zeiss Meditec nach …

Freitag 19:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer