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Deutsche Lufthansa

Steht der Abverkauf der Aktie vor dem Ende? 25.03.2026, 09:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Lufthansa: Steht der Abverkauf der Aktie vor dem Ende?
© 2026 Lufthansa Group / Oliver Roesler / Ankunft Jubiläumsflieger 100 Jahre Lufthansa Boeing 787, D-ABPU
Als die Deutsche Lufthansa Anfang März die Zahlen das Jahr 2025 veröffentlichte, stand diese Veröffentlichung ganz unter dem Eindruck des Iran-Kriegs. Entsprechend kamen die Zahlen nicht zur Geltung und fanden kaum positive Resonanz. Das Thema Iran und die Verwerfungen am Ölmarkt machten der Aktie zu schaffen. Es entwickelte sich in dieser Phase ein veritabler Abverkauf.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 7,579 EUR -0,79 % Lang & Schwarz

Als zu Wochenbeginn Trumps „Wochenend-Ultimatum“ an den Iran die Aktienmärkte noch einmal in die Knie zwang, rutschte auch die Lufthansa-Aktie weiter ab und näherte sich dabei bedenklich dem Kursbereich von 7 Euro. Ein Rücksetzer unter die 7 Euro hätte der Aktie ein weiteres Verkaufssignal beschert. Gleichzeitig hätte sich der Bruch des langfristigen Aufwärtstrends manifestiert.  

Deutsche Lufthansa Aktienchart

Deutsche Lufthansa – Steht der Abverkauf der Aktie vor dem Ende?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutschen Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA) überschrieben wir am 15. März mit „Starke Zahlen helfen nicht“. Die Lufthansa-Zahlen fanden vor dem Hintergrund des eskalierten Iran-Konflikts keinen Anklang. Die Aktie stand unter immensem Verkaufsdruck. Zum Zeitpunkt der damaligen Kommentierung hatte die Aktie noch mit den Nachwirkungen des Verlusts der Zone 8,4 Euro / 8,0 Euro zu kämpfen. Gleichzeitig drohte der Verlust der 200-Tage-Linie. 

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie mehr als nur angezählt: Die Kursschwäche weitete sich aus. Die 200-Tage-Linie ging verloren. Der eingangs thematisierte Test der 7 Euro bildet den bisherigen Tiefpunkt. Die 7 Euro stellen in Verbindung mit den 6,7 Euro eine wichtige Unterstützungszone dar. Ein erfolgreicher Test könnte daher als Basis für eine nachhaltige Erholung dienen. Um dieses Szenario zu forcieren, müsste die Aktie der Deutschen Lufthansa rasch über die Zone 8,0 Euro / 8,4 Euro zurückkehren. Das wiederum dürfte nur vor dem Hintergrund einer Entspannung der Lage im Nahen und Mittleren Osten möglich sein. Der (bange) Blick gilt hier nicht zuletzt der Entwicklung der Ölpreise. Von Analystenseite hat die Aktie derzeit kaum Unterstützung zu erwarten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs stuften zuletzt die Aktie der Deutschen Lufthansa von „neutral“ auf „sell“ herab. Das Kursziel senkten sie von 7,10 Euro auf 6,60 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research senkten ebenfalls das Kursziel für die Aktie von 8,60 Euro auf 7,00 Euro. Das Votum der Analysten blieb mit „hold“ jedoch unverändert.

Bn-Redaktion/mt
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