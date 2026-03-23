Deutsche Telekom in der Bredouille

Aktie unterschreitet Unterstützung und provoziert Kurssturz 23.03.2026, 07:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom in der Bredouille: Aktie unterschreitet Unterstützung und provoziert Kurssturz
© Bild: istockphoto.com/Wirestock
Viel schlechter hätte die Handelswoche für die Deutsche Telekom nicht enden können; zumindest nicht aus charttechnischer Sicht. Am Freitag geriet die Aktie massiv unter Druck und durchschlug hierbei ihre eminent wichtige Unterstützung von 32 Euro. Der untere Chart dokumentiert die Bedeutung dieses Preisbereiches.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 31,26 EUR -0,26 % Lang & Schwarz
DAX 21.975,89 PKT -1,12 % Ariva Indikation

Die nächsten Handelstage werden für die Deutsche Telekom außerordentlich wichtig. Sollte sich der Rücksetzer unter die 32 Euro manifestieren, könnten es ungemütliche Handelstage werden.

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) testete im Januar noch einmal die wichtige Unterstützung von 26 Euro. Der erfolgreiche Test setzte neue Kräfte frei. Die Aktie drehte nach oben ab. Die Erholung nahm Fahrt auf.

Mit der Rückeroberung der psychologisch eminent wichtigen 30 Euro in Kombination mit dem bullischen Kreuzen der 200-Tage-Linie setzte die Deutsche Telekom ein Achtungszeichen. Das daraus resultierende Kaufsignal entfaltete sofort seine Wirkung. Die Aktie durchbrach mit den 32 Euro den nächsten relevanten Kursbereich und nahm daraufhin den zentralen Widerstandsbereich von 34 Euro / 34,5 Euro ins Visier.

Chartanalyse

In der Folgezeit wurde es spannend. Mehrere Versuche, diese markante Widerstandszone aufzubrechen, scheiterten. Zuletzt ließ die Aktie von dem Vorhaben ab. Mit dem Freitagshandel und den damit einhergehenden Kursverlusten trübte sich das Chartbild der Aktie der Deutschen Telekom nun nachhaltig ein. In den nächsten Tagen steht eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 30 Euro zu befürchten. Ein Test dieses wichtigen Kursbereiches könnte ebenfalls richtungsweisenden Charakter haben. Sollte es für die Deutsche Telekom deutlich darunter gehen, muss mit einem abermaligen Test der Zone um 26 Euro gerechnet werden. Ein erfolgreicher Test wäre demnach von zentraler Bedeutung.

Kurzum

Unter fundamentalen Aspekten gehört die Deutsche Telekom zu den stärksten Dax-Titeln. Die aktuell schwierige „Großwetterlage“ setzt allerdings auch der Aktie zu. Unter charttechnischen Aspekten sollte es tunlichst nicht mehr unter die 30 Euro gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Analysten geben Rückenwind

Über mangelnde Unterstützung von Analysten kann sich die Deutsche Telekom nicht beklagen. So bestätigten kürzlich die Analysten von Goldman Sachs ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie indes von 40 Euro auf 42 Euro an. Auch die Analysten von JPMorgan passten ihr Kursziel von 40 Euro auf 41,5 Euro an. Das Votum lautet indes unverändert „overweight“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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