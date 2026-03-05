Drohnenangriffe schockieren die Welt:
Dieser Tech-Player will die Verteidigung neu definieren
Während viele europäische Netzbetreiber vor allem mit dem Ausbau ihrer terrestrischen Infrastruktur beschäftigt sind, richtet die Deutsche Telekom ihren Blick zunehmend ins All. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentierte der Bonner Konzern nicht nur eine überraschende Kooperation mit Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX, sondern lieferte gleichzeitig solide Geschäftszahlen für das Jahr 2025. Damit verbindet das Unternehmen klassische Telekommunikationsstrategie mit einer langfristigen Vision satellitengestützter Mobilfunknetze. Für Anleger ergibt sich daraus eine spannende Kombination aus stabilem operativem Wachstum und technologischer Perspektive.
Satellitenstrategie: Mobilfunk aus dem All gegen Funklöcher

Für Aufsehen sorgte insbesondere die angekündigte Partnerschaft zwischen der Deutschen Telekom und Starlink. Ab dem Jahr 2028 planen beide Unternehmen, einen satellitengestützten Mobilfunkdienst in zehn europäischen Ländern anzubieten, darunter Deutschland und Österreich. Das Ziel dieser Initiative besteht darin, bestehende Versorgungslücken zu schließen – etwa in abgelegenen Regionen mit schwieriger Topografie oder in Naturschutzgebieten, in denen der Ausbau klassischer Funkmasten nur eingeschränkt möglich ist.

Technologische Grundlage des Projekts sind die Starlink-Satelliten der zweiten Generation, bekannt als V2. Ein zentrales Merkmal des Systems ist die sogenannte Direct-to-Device-Technologie. Dabei können kompatible Smartphones automatisch eine Verbindung zu Satelliten herstellen, sobald kein terrestrisches Mobilfunksignal verfügbar ist. Neben einer verbesserten Netzabdeckung könnte dieses Konzept auch die Ausfallsicherheit erhöhen, etwa bei Naturkatastrophen oder großflächigen Stromausfällen.

Allerdings existiert derzeit noch eine technologische Einschränkung: Nur wenige Smartphones unterstützen bislang diese direkte Satellitenkommunikation. Deshalb bleibt der geplante Starttermin im Jahr 2028 auch eine Folge der notwendigen Geräteentwicklung im Markt.

T-Mobile US treibt den Konzernumsatz

Während die Satellitenstrategie eher eine langfristige Perspektive darstellt, basiert die aktuelle Unternehmensentwicklung vor allem auf operativen Kennzahlen. Die Deutsche Telekom erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 119,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt dabei die US-Tochter T-Mobile US. Das Unternehmen konnte im Service-Segment ein Umsatzplus von 7,8 Prozent erzielen und gewann zusätzlich 7,8 Millionen neue Vertragskunden. Diese Dynamik kompensiert die moderatere Entwicklung in anderen Regionen.

Auf dem Heimatmarkt Deutschland zeigte sich ein gemischtes Bild. Der Gesamtumsatz ging hier um 0,4 Prozent zurück, was in erster Linie auf schwächere Hardware-Verkäufe zurückzuführen ist. Gleichzeitig schreitet der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur voran: Im Jahr 2025 wurden rund 2,5 Millionen neue Glasfaseranschlüsse geschaffen. Damit baut der Konzern seine langfristige Netzbasis weiter aus.

Dividende, Aktienrückkäufe und steigende Ergebnisziele

Auch bei der Kapitalallokation setzt das Management auf Maßnahmen, die direkt auf die Aktionäre wirken. Für das Geschäftsjahr 2025 plant die Deutsche Telekom eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie. Ergänzend dazu läuft ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm. Für das Jahr 2026 ist ein Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro vorgesehen.

Ein Teil dieses Programms wurde bereits umgesetzt: Allein in der letzten Februarwoche erwarb der Konzern mehr als 1,1 Millionen eigene Aktien. Solche Maßnahmen reduzieren die Anzahl ausstehender Anteile und stellen gleichzeitig eine zusätzliche Verwendung der operativen Mittel dar.

Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 33,36 Euro und befindet sich damit nahe dem 52-Wochen-Hoch von 34,53 Euro. Für das Jahr 2026 stellt das Unternehmen zudem ein steigendes Ergebnis in Aussicht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll währungsbereinigt um rund 10 Prozent auf 2,20 Euro zulegen. Damit signalisiert der Konzern, dass sich die laufenden Investitionen in Glasfaserinfrastruktur, Netzmodernisierung und neue Technologien mit weiterem Ergebniswachstum verbinden lassen.

