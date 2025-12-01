DiegnosTear:
HotStock mit dem Potential aus der Träne!
Anzeige
Deutz geht die Puste aus

Aktie steht vor einem schwierigen Jahresfinale 01.12.2025, 14:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutz geht die Puste aus: Aktie steht vor einem schwierigen Jahresfinale
© DEUTZ AG / Hauptverwaltung Köln
Ein Korrekturszenario bestimmt aktuell das Handelsgeschehen in der Aktie des Herstellers von Motoren und Antriebssystemen. Seit der markanten Top-Formation, die die Deutz-Aktie im September dieses Jahres im Bereich von 9,9 Euro ausgebildet hatte, ging nicht mehr viel. Nach der furiosen Rallye in den ersten Monaten des Jahres kommt die Korrektur – auch in ihrem Ausmaß - nicht überraschend.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutz 7,79 EUR -1,45 % Lang & Schwarz

Deutz – Aktie steht vor einem schwierigen Jahresfinale

In unserer letzten Kommentierung zur Deutz-Aktie (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) vom 10. November thematisierten wir die 9-Monats-Zahlen des Konzerns. Am Markt kamen die Zahlen nicht sonderlich gut an. Die Reaktion fiel entsprechend zurückhaltend aus. Davon hat sich der Aktienkurs bis heute nicht erholen können.

Der untere Chart verdeutlicht zudem, dass die Aktie zwar die Chance auf die Ausbildung eines tragfähigen Korrekturbodens hat, doch wenn das Unterfangen schiefgehen sollte, könnte es für die Aktie sehr ungemütlich werden. 

Deutz Aktienchart

Ausgehend vom 52-Wochen-Hoch etablierte sich ein Korrekturszenario. Der ausgebildete Abwärtstrend dominiert noch immer das Handelsgeschehen. Zwischenzeitlich tauchte die Aktie in den eminent wichtigen Kursbereich 8 Euro / 7,3 Euro ab. In dieser Phase war es sehr wichtig, dass die Deutz-Aktie diese Zone verteidigen konnte. Ein Rücksetzer unter die 7,3 Euro hätte das Chartbild weiter eingetrübt und die charttechnische Konstellation weiter destabilisiert. So aber hat die Aktie die Chance, im Bereich von 8 Euro / 7,3 Euro einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. 

Zusammenfassung

Nach einer fulminanten Rallye nimmt sich die Aktie aktuell eine Auszeit. Die Stimmung ist in Bezug auf Rüstungsaktien und zu denen wird Deutz mittlerweile gezählt nicht mehr ganz so euphorisch, wie noch vor Wochen. In den nächsten Tagen und Wochen muss es für die Aktie zunächst darum gehen, die Lage zu stabilisieren. Eine Bewegung unter die 7,3 Euro ist aus charttechnischer Sicht zu vermeiden. Hingegen würde ein Comeback der Aktie oberhalb von 8 Euro der Aktie frische Impulse liefern.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg stufen die Deutz-Aktie mit „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 10 Euro. Etwas vorsichtiger im Hinblick auf die Perspektiven der Aktie wurden hingegen die Analysten der DZ Bank. Sie senkten den fairen Wert für die Aktie von 9,7 Euro auf 9,3 Euro. Das Votum lautet indes noch immer „kaufen“. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM6BQ0
Ask: 1,25
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM6BQ0. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
2 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
3 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
4 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
5 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
6 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
7 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold startet wieder durch: Wie reagieren Barrick, Newmont & Co. auf …

14:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vierjahrestief! Wie stark ist Novo wirklich?

13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wankt in die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Der Aktie …

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verpasste Lieferziele, neue Robotikpläne: Xiaomi zwischen Druck und…

12:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD: Rückruf, Europa-Krise, Asien-Boom

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple-Gerüchte: Könnte ein Mega-Deal Intel retten?

Gestern 17:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus hebt wieder ab? A320 Software-Update in Europa

Gestern 17:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Telekom – …

Gestern 9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer