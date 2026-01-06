Geheimer Ritterschlag der Industrie:
Wie ein junger Batterie-Spezialist plötzlich zum unverzichtbaren Partner wird!
Deutz startet fulminant ins neue Jahr

06.01.2026, 10:54 Uhr

Deutz startet fulminant ins neue Jahr: Wie weit kann die Rallye nun gehen?
© 2026 DEUTZ AG
Nach einer fulminanten Kursrallye in den ersten Monaten des letzten Börsenjahres setzten Gewinnmitnahmen in der Deutz-Aktie ein.
Vor allem das 4. Quartal wurde von einem knackigen Korrekturszenario dominiert. Nicht zuletzt wusste das Unternehmen nicht vollends mit dem 9-Monats-Zahlen zu überzeugen. Zum Jahreswechsel schien die Aktie einer Ausdehnung der Korrektur näher zu sein, als einer Erholung. Doch genau dieses Szenario zeichnet sich nun zu Beginn des neuen Börsenjahres ab. Die Aktie des Herstellers von Motoren und Antriebssystemen startete im gestrigen Montagshandel (ß5. Januar) durch. Ist das die Wende und der Beginn neuen Rallye?

Deutz – Aktie startet fulminant ins neue Jahr 

In unserer letzten Kommentierung zur Deutz-Aktie (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) vom 01. Dezember überschrieben wir mit „Aktie steht vor einem schwierigen Jahresfinale“. Die Aktie bewegt sich damals in einer Handelsspanne mit der oberen Begrenzung bei 8 Euro und der unteren Begrenzung bei 7,3 Euro. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass die Aktie einen Rücksetzer unter die 200-Tage-Linie vermeiden konnte. Noch vor Weihnachten kämpfte sich die Deutz-Aktie schließlich zurück über die Marke von 8 Euro. Der Abwärtstrend (rot dargestellt) dominierte aber unverändert das Handelsgeschehen. Der gestrige Vorstoß bringt den Abwärtstrend nun aber arg in Bedrängnis. 

Deutz Aktienchart in der Börsennews Aktienchart

Der obere Chart zeigt, dass die Deutz-Aktie nun mit der Zone 9,0 Euro / 9,3 Euro einen Kursbereich attackiert, der zentrale Bedeutung hat. Im besten Fall gelingt es der Aktie, den Schwung aufrechtzuerhalten und kurzfristig über die 9,3 Euro vorzustoßen. In diesem Fall würde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 9,9 Euro nicht mehr sonderlich viel im Wege stehen. Dort bildete die Aktie im September des vergangenen Jahres ein markantes Widerstandscluster aus. Ein Ausbruch über die 9,9 Euro im besten Fall gleich in Kombination mit einem Ausbruch über die  psychologisch relevanten 10 Euro wäre eine Art Befreiungsschlag für die Deutz-Aktie und würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Sollte es für die Aktie unter die 8 Euro gehen, würde eine Neubewertung notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Warburg Research bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für Deutz. Das Kursziel für die Aktie hoben sie von 10,9 Euro auf 11,3 Euro an. 

Bn-Redaktion/mt
