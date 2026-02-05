Starkes Signal:
Diagnostik bremst – Stabilität bei der Marge überrascht den Markt

Siemens Healthineers-Aktie unter Druck: Diagnostik schwächelt, Prognose bleibt bestehen 05.02.2026, 12:31 Uhr

Diagnostik bremst – Stabilität bei der Marge überrascht den Markt: Siemens Healthineers-Aktie unter Druck: Diagnostik schwächelt, Prognose bleibt bestehen
© Symbolbild von Siemens Energy
Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist schwächer als erwartet in das neue Geschäftsjahr gestartet. Ein spürbarer Umsatzrückgang im Diagnostikgeschäft ließ die Aktie zeitweise unter Druck geraten, auch wenn die operative Marge entgegen den Markterwartungen stabil blieb und die Jahresprognose bestätigt wurde.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Healthineers 41,75 EUR -2,91 % Lang & Schwarz
Koninklijke Philips 24,37 EUR -2,46 % Baader Bank
Danaher 186,94 EUR +0,51 % Quotrix Düsseldorf
GE Healthcare Technologies 70,22 EUR +0,70 % Lang & Schwarz

Siemens Healthineers verfehlte im Auftaktquartal das interne Wachstumsziel vor allem aufgrund rückläufiger Erlöse im Bereich Diagnostics. Nach dem pandemiebedingten Sonderboom bei Labortests und Verbrauchsmaterialien setzt sich die Normalisierung der Nachfrage fort und belastet die Vergleichsbasis deutlich. Besonders das Geschäft mit Routinediagnostik entwickelte sich schwächer, während höherwertige Tests und Automatisierungslösungen die Lücke nur teilweise schließen konnten.

Diagnostik belastet den Start ins Geschäftsjahr

Während die Diagnostiksparte an Dynamik verlor, zeigte sich das restliche Portfolio stabil. Die bildgebenden Systeme profitierten von anhaltenden Investitionen vieler Kliniken in moderne Geräte, auch wenn Budgetrestriktionen im Gesundheitssektor weiterhin spürbar bleiben. Der margenstarke Servicebereich entwickelte sich robust und half, die Profitabilität auf Konzernebene abzusichern.

Überraschend für viele Marktteilnehmer war vor allem die operative Entwicklung. Trotz des Umsatzdrucks gelang es Siemens Healthineers, die operative Marge auf Vorjahresniveau zu halten. Effizienzprogramme, ein striktes Kostenmanagement sowie ein günstigerer Produktmix wirkten dämpfend auf die Ergebnisbelastung. Damit wich das Unternehmen positiv von den Erwartungen ab, die mit einem Margenrückgang gerechnet hatten.

Prognose bestätigt, aber Erwartungen bleiben hoch

Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Konzern fest. Siemens Healthineers rechnet weiterhin mit einem moderaten Umsatzwachstum und einer stabilen bis leicht steigenden Profitabilität. Das Management verweist darauf, dass das schwache Diagnostikumfeld bereits einkalkuliert sei und sich die Wachstumsimpulse im Jahresverlauf verstärken könnten. Vor allem das Imaging-Geschäft, die Labordiagnostik jenseits der Standardtests sowie strukturelle Effizienzgewinne sollen dazu beitragen.

An der Börse sorgt die Kombination aus verfehltem Wachstumsziel im Auftaktquartal und bestätigter Prognose für ein gemischtes Bild. Vergleichbare Medizintechnikkonzerne wie GE HealthCare, Philips oder Danaher stehen ebenfalls vor der Herausforderung, nachlassende Diagnostikumsätze auszugleichen. Der Sektor bleibt damit stark abhängig von der Frage, wie schnell sich die Nachfrage auf einem neuen Normalniveau stabilisiert.

Ob Siemens Healthineers die erwartete Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf tatsächlich liefern kann oder ob die Diagnostik länger als gedacht auf den Ergebnissen lastet, dürfte für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
