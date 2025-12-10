Abschluss!
Sprott zieht durch - und der Markt sollte aufwachen!
Dividende zurück, Ausblick schwach: TUI bleibt ein Fall für Mutige
Die TUI-Aktie notiert bei 8 EUR, und selten war die Diskrepanz zwischen starken Geschäftszahlen und vorsichtigem Ausblick so groß wie in diesem Jahr. Während der Konzern mit einem Rekordgewinn Anleger beeindruckt, bleibt der Blick auf 2026 überraschend gedämpft. Das Spannungsfeld zwischen Marktführerschaft, Reisetrends und wirtschaftlicher Unsicherheit prägt die Stimmung – und die Frage: Wird TUI 2026 ein weiteres Rekordjahr landen oder erstmals nach der Pandemiephase wieder ausbremsen?
Rekordgewinn 2024/25 – TUI blüht über Erwartungen hinaus auf

Mit einem Jahresgewinn von 1,46 Milliarden EUR hat TUI alle Prognosen übertroffen und das stärkste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt. Der Umsatz kletterte im vierten Quartal auf 9,403 Milliarden EUR und legte auch im Jahresvergleich kräftig zu.

Noch beeindruckender: Die Kundenzahl stieg um 5 %, ein starkes Signal dafür, dass die Reiselust in Europa und Großbritannien weiterhin ungebrochen ist.
Ein maßgeblicher Treiber war das erweiterte „TUI Eco System“, das durch eigene Hotels, Airlines und digitale Plattformen effizienter arbeitet und die Margen deutlich verbessert hat.

Dividenden-Comeback – ein wichtiges Signal an die Anleger

Nach Jahren des Sparens und Restrukturierens kehrt TUI zur Ausschüttung an seine Aktionäre zurück. Die angekündigte Dividende ist nicht nur finanziell relevant, sondern auch ein psychologisches Zeichen:
Der Konzern sieht sich stabil genug, wieder Kapital zu verteilen.
Gerade für Investoren, die seit der Kapitalerhöhung auf eine Erholung warten, ist dies ein langersehntes Lebenszeichen.

Der Ausblick 2026 – Wachstum ja, aber nur moderat

Trotz des Rekordjahres bleibt das Management vorsichtig. Für 2026 erwartet TUI lediglich einen moderaten Umsatzanstieg.
Dafür gibt es mehrere Gründe:
Einige Kernmärkte wie Deutschland und die Niederlande zeigen Anzeichen der Sättigung. Die Inflation drückt weiterhin auf die Budgets vieler Haushalte.
Und zusätzlich muss TUI höhere Kapazitätskosten bei Airlines und Hotels schultern.
Zwar soll die Nachfrage robust bleiben, doch die enormen Wachstumsraten der letzten Jahre könnten sich nicht wiederholen.

Starke Nachfrage – aber mehr Wettbewerb am Horizont

Das Umfeld für Reiseanbieter bleibt attraktiv, aber zunehmend kompetitiv. Low-Cost-Airlines dehnen ihre Ferienprogramme aus, während Booking und digitale Plattformen stärker in Pauschalreisen einsteigen.
TUI profitiert weiterhin von seinem integrierten Geschäftsmodell, doch dieses wird nun stärker herausgefordert als in den Jahren nach der Pandemie, als viele Wettbewerber geschwächt waren.

Aktiekurs bei 8 EUR – unterbewertet oder korrekt gepreist?

Der Kurs reflektiert sowohl die beeindruckenden Zahlen als auch die Unsicherheit über die nächsten Quartale. Mit einem erwarteten Gewinn im Milliardenbereich wirkt die Bewertung niedrig, doch Anleger bleiben vorsichtig, weil TUI in der Vergangenheit stark unter konjunkturellen Schwankungen litt.
Einige Analysten argumentieren, dass der Markt die strukturellen Verbesserungen unterschätzt, während Pessimisten auf das gedämpfte Wachstumstempo verweisen.

Fazit – TUI ist stärker als je zuvor, aber auch verletzlicher

Rekordgewinne, steigende Kundenzahlen und die Rückkehr der Dividende zeigen, wie robust TUI aufgestellt ist. Doch der verhaltene Ausblick mahnt zur Vorsicht. Die entscheidende Frage lautet: Wird TUI seine neue Effizienz in ein nachhaltiges Wachstumsmodell übertragen können, oder markiert das Rekordjahr bereits den vorläufigen Höhepunkt?

Community-Stimmung

In den Anlegerforen zeigt sich die Stimmung zweigeteilt. Viele freuen sich über den Gewinnsprung und diskutieren begeistert über eine mögliche Neubewertung der Aktie. Andere mahnen, dass TUI trotz starker Zahlen ein zyklisches Geschäftsmodell hat und bei schwächerer Konsumstimmung anfällig bleibt.
Besonders die Zone um 8 EUR gilt als entscheidende Unterstützung – ein Bruch könnte neue Tiefs, ein Halten hingegen eine Trendwende einleiten.
Der Tenor: TUI ist zurück – aber der Weg nach oben bleibt steinig.

