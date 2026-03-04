Anzeige
+++>>> Alle investieren in DEN neuen Boommarkt 2026! - JETZT diese Aktie entdecken <<<+++
Drohnenkrieg

Kann DroneShield nachhaltig vom Rüstungsboom profitieren? 04.03.2026, 16:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Drohnenkrieg: Kann DroneShield nachhaltig vom Rüstungsboom profitieren?
© DroneShield
Der Boom bei Verteidigungstechnologien rückt zunehmend auch die Abwehr von Drohnen in den Fokus der Investoren. Unternehmen aus diesem Spezialbereich profitieren von steigenden Sicherheitsanforderungen und geopolitischen Spannungen. Doch trotz des wachsenden Marktes und neuer Aufträge zeigt sich die Aktie zuletzt überraschend schwankungsanfällig.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DroneShield 2,105 EUR -2,55 % Gettex

Drohnenabwehr im Fokus: Warum die DroneShield-Aktie trotz Boom plötzlich schwächelt

Der Markt für Drohnenabwehrsysteme wächst rasant und wird inzwischen auf über 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Unternehmen wie DroneShield haben sich darauf spezialisiert, Bedrohungen durch unbemannte Fluggeräte zu erkennen, zu verfolgen und abzuwehren. Die Lösungen kombinieren KI-gestützte Hardware und Software und sind darauf ausgelegt, Drohnen sicher und zerstörungsfrei zu neutralisieren. Angesichts zunehmender Bedrohungen durch Terrorgruppen, staatliche Akteure oder kriminelle Organisationen steigt weltweit der Bedarf an entsprechenden Technologien.

Wachsender Markt für Anti-UAS-Technologie

Die Aktie des australischen Spezialisten zeigte zuletzt starke Kursschwankungen. Nachdem das Papier zum Wochenstart deutlich zugelegt hatte, setzte kurz darauf eine Gegenbewegung ein. Im Handel in Sydney fiel die Aktie schließlich um 6,22 Prozent auf 3,620 US-Dollar. Trotz dieser kurzfristigen Korrektur bleibt die Entwicklung über längere Zeiträume beeindruckend: Seit Jahresbeginn steht ein Plus von mehr als 17 Prozent, während der Kurs auf Sicht von zwölf Monaten sogar um 361 Prozent gestiegen ist.

Starke Performance trifft auf hohe Volatilität

Auch geopolitische Spannungen treiben das Interesse an Drohnenabwehrtechnologie. Berichte über iranische Drohnenangriffe auf mehrere Staaten in der Golfregion – darunter Irak, Kuwait, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman – haben die Aufmerksamkeit verstärkt auf Anbieter entsprechender Sicherheitslösungen gelenkt. In solchen Phasen reagieren Verteidigungswerte häufig sensibel auf neue Entwicklungen, was zu schnellen Kursbewegungen führen kann.

Sicherheitslage erhöht Nachfrage nach Abwehrsystemen

Operativ wächst das Unternehmen weiterhin stark. Zuletzt wurden sechs Militärverträge im Gesamtwert von 21,7 Millionen AUD abgeschlossen, vermittelt über einen inländischen Vertriebspartner. Der Endkunde stammt aus dem westlichen Militärbereich. Zusätzlich meldet das Unternehmen gut gefüllte Auftragsbücher und arbeitet daran, seine internationale Expansion auszubauen. Dafür wurde unter anderem Michael Powell als Chief Operating Officer (COO) eingesetzt, der die globalen Geschäftsaktivitäten vorantreiben soll.

Neue Aufträge und internationale Expansion

Das Unternehmen hat sich vom Nischenanbieter zu einem der sichtbarsten Akteure im Bereich der Drohnenabwehr entwickelt. Nach einem starken Geschäftsjahr 2025 und steigenden Verteidigungsausgaben vieler Staaten rückt die Technologie zunehmend in den Mittelpunkt strategischer Sicherheitskonzepte. Gleichzeitig bleibt die Aktie anfällig für deutliche Kursschwankungen, da Erwartungen, geopolitische Nachrichten und Branchenbewertungen schnell wechseln können.

Darüber diskutiert die Community

Unsere User diskutieren fleißig über die jüngsten Kursbewegungen und mögliche Perspektiven der DroneShield-Aktie. Während einige Anleger auf eine weitere Erholung hoffen und langfristiges Potenzial im Drohnenabwehrmarkt sehen, blicken andere eher vorsichtig auf die zuletzt starken Schwankungen. In den Kommentaren geht es dabei sowohl um kurzfristige Handelsstrategien als auch um die Frage, ob der jüngste Kursanstieg nachhaltig sein kann. Gleichzeitig vergleichen viele Nutzer die Entwicklung mit anderen Rohstoff- und Technologieaktien und tauschen sich über mögliche Alternativen aus. Diskutieren Sie jetzt mit!

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
2 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
3 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
4 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
5 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Börsen-Beben bei Redcare: Aktie crasht um fast 20 %

17:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Furchtbare Zahlen: Bayer weiter unter Druck

10:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der Dax und der Versuch einer Stabilisierung: DHL Group – Aktie …

10:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energie-Schock droht: Trump glaubt er kann die Tanker schützen

10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CrowdStrike: Zahlen da. Was macht die Aktie?

10:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden-Ziel verfehlt: Investoren zweifeln plötzlich an Adidas

10:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wenn Trendwende, dann jetzt: Novo Nordisk – Aktie erreicht …

9:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold – Gold – Gold: Treibt der Iran-Krieg das Edelmetall jetzt …

Gestern 16:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer