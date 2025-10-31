Anzeige
+++Buy the Dip? Ethereum explodiert während der Preis hinkt und Republic holt sich $100M für die Zukunft!+++
Durch die Decke!

Amazon nach Zahlen außer Rand und Band 31.10.2025, 09:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Durch die Decke! Amazon nach Zahlen außer Rand und Band
© Foto von Andrew Stickelman auf Unsplash
In Anbetracht des exponierten Kursniveaus der Amazon-Aktie wurde den frischen Q3-Daten mit besonderer Anspannung entgegengefiebert. Würden die Zahlen das Kursniveau bestätigen können oder brechen sich Enttäuschung und Resignation im Anschluss Bahn? Die erste Reaktion auf die Daten zeigt es: Der Markt war überaus zufrieden. Die Amazon-Aktie jagte nach oben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 217,25 EUR +1,02 % Tradegate

Amazon mit starken Zahlen für das 3. Quartal 2025

Amazon gab den Umsatz für das 3. Quartal 2025 mit 180,169 Mrd. US-Dollar an, nach 158,877 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Das Umsatzwachstum in Höhe von knapp 13 Prozent wusste zu gefallen. Bereits von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 verzeichnete Amazon ein Umsatzplus in dieser Größenordnung. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Cloud-Sparte AWS zuteil. Hier betrug das Umsatzwachstum 20 Prozent. Damit beschleunigte es sich. Zum Vergleich: von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 vermeldete Amazon ein Plus der Cloud-Sparte in Höhe von 17 Prozent. Auch in diesem Punkt überzeugte also Amazon. Das Unternehmen veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum zudem ein operatives Ergebnis in Höhe von 17,422 Mrd. US-Dollar, nach 17,411 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vergleichsquartal. Amazon gab den Gewinn mit 21,187 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,95 US-Dollar) an, nach 15,328 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 1,43 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Aktienchart

Robuster Ausblick auf das 4. Quartal

Das laufende 4. Quartal hat für Amazon nicht zuletzt aufgrund des Weihnachtsgeschäfts bekanntermaßen eine besondere Bedeutung. So erwartet der Konzern für das 4. Quartal 2025 einen Umsatz in einer Spanne von 206 Mrd. US-Dollar bis 213 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis wird zwischen 21,0 Mrd. US-Dollar und 26,0 Mrd. US-Dollar erwartet.

Zahlen machen der Amazon-Aktie Beine

Die Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) legte nach der Zahlenveröffentlichung kräftig zu. Die Aktie pulverisierte hierbei den zentralen Widerstandbereich 240 US-Dollar / 243 US-Dollar. Das damit ausgelöste Verkaufssignal könnte die Aktie nun weit tragen; so es sich denn bestätigt. Aus charttechnischer Sicht sollten etwaige Rücksetzer idealerweise auf 240 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es für die Aktie doch noch einmal deutlich darunter gehen, wäre Obacht geboten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies ihr Votum „buy“ für die Amazon-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 265 US-Dollar auf 275 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VK5PQT
Ask: 3,53
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VK5PQT. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
META | 125-Milliarden-REKORD: Trotz 14% Kurssturz: Die Anleihe, die …

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktien-Alarm: Chipotle-Aktie bricht historisch ein

Gestern 18:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenduell mit Pfizer: Novo Nordisk greift an

Gestern 17:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis: Autoriese auf Kurskorrektur

Gestern 17:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kapital-Schlacht: Trotz Kurseinbruch: Meta will 25 Milliarden für …

Gestern 17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lage bei Gold und Silber beruhigt sich: Stabilisierung bei Barrick …

Gestern 14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus fliegt höher: Q3-Erfolg

Gestern 12:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax kommt nicht in die Gänge: Rheinmetall vor den Zahlen auf …

Gestern 12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer