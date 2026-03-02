Jetzt wird gebohrt:
E.ON nach Zahlen

Was ist jetzt noch drin für die Aktie? 02.03.2026, 11:08 Uhr

E.ON nach Zahlen: Was ist jetzt noch drin für die Aktie?
© E.ON SE 2026 / E.ON SE Corporate Headquarters, Essen
Die E.ON-Aktie gehört bereits seit geraumer Zeit zu den Dax-Werten, die ein unfassbares Aufwärtsmomentum aufweisen. Die Versorger-Aktie profitiert dabei vom Aufschwung eines ganzen Sektors. Neben E.ON haussieren nicht zuletzt RWE oder die französische ENGIE.
Die Kursrallye der E.ON-Aktie steht unmittelbar davor, einen wichtigen Meilenstein zu erreichen – die Marke von 20 Euro. Die kürzlich veröffentlichten Zahlen für 2025 führten die E.ON-Aktie bereits dicht an diese eminent wichtige Marke heran. Ein Ausbruch über die 20 Euro scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Oder kommt es doch ganz anders?

E.ON nach Zahlen - Was ist jetzt noch drin für die Aktie?

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) konnte von den präsentierten Finanzergebnissen 2025 profitieren – der Sprung über die 20 Euro blieb der Aktie jedoch zunächst verwehrt. Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem E.ON-Bericht für 2025 an.

Der Außenumsatz ging im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozent auf 78,704 Mrd. Euro zurück. Das bereinigte EBITDA legte hingegen kräftig um 9 Prozent auf nunmehr 9,849 Mrd. Euro zu. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 3,022 Mrd. Euro an. Die Dividende soll für 2025 0,57 Euro betragen. Ein entsprechender Vorschlag wird auf der anstehenden Hauptversammlung zur Abstimmung gestellt. Für 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro gezahlt. 

E.ON Aktienchart

Ausblick 2026

Für das laufende Jahr erwartet E.ON ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 9,4 Mrd. Euro bis 9,6 Mrd. Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss wird von E.ON zwischen 2,7 Mrd. Euro und 2,9 Mrd. Euro prognostiziert.

Chartcheck E.ON

Wir haben einen Langfristchart auf Quartalsbasis bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation der E.ON-Aktie adäquat darzustellen. 

Im oberen Chart zeigt sich deutlich, wie relevant die Marke von 20 Euro für die Aktie ist. Sollte es zum Ausbruch kommen, könnte es rasch in Richtung 22,5 Euro gehen. Übergeordnet sollte auch ein Anlaufen der 26 Euro nicht überraschen. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 16,5 Euro.  Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
