E.ON: Robuste Zahlen zünden nicht. Die nächsten Kursziele
© E.ON SE / Corporate Headquarters, Essen
E.ON legte heute (12. November) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Die Zahlen fielen robust aus. Wer nun aber eine positive Reaktion des Aktienkurses erwartet hatte, wird bislang enttäuscht. Die Zahlen zündeten nicht. Die Aktie reagierte zurückhaltend auf die Finanzergebnisse.
E.ON – Robuste 9-Monats-Zahlen. Prognose bestätigt

E.ON veröffentlichte für die ersten neun Monate des Jahres einen Außenumsatz in Höhe von 57,514 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2024 ein Plus von 2 Prozent. Im Vergleichszeitraum 2024 erzielte E.ON einen Außenumsatz in Höhe von 56,284 Mrd. Euro

E.ON gab das bereinigte EBITDA für den aktuellen Berichtszeitraum mit 7,382 Mrd. Euro an, nach 6,687 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit verzeichnete E.ON beim bereinigten EBITDA ein sehr robustes Plus von gut 10 Prozent, blieb damit aber etwas hinter dem Wachstumstempo zurück, das der Konzern noch zum Halbjahr aufwies. Zudem vermeldete E.ON für die ersten neun Monate 2025 einen bereinigten Konzernüberschuss in Höhe von 2,298 Mrd. Euro, nach 2,205 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 

Prognose für Gesamtjahr 2025 bestätigt

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte E.ON noch einmal die Jahresziele für 2025 Der Konzern erwartet für das Jahr 2025 weiterhin ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 9,6 Mrd. Euro bis 9,8 Mrd. Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss wird unverändert in einer Spanne von 2,85 Mrd. Euro bis 3,05 Mrd. Euro erwartet. 

E.On Aktienchart

E.ON – Aktie droht nach unten zu kippen

Offenkundig hatte man sich am Markt von den Zahlen mehr versprochen. Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) steht seit Veröffentlichung unter Druck. Diese Schwäche kommt aus charttechnischer Sicht hochgradig ungelegen, drohte die E.ON-Aktie doch nach unten zu kippen. Der Aktie gelang es zuletzt nicht, das Widerstandscluster um 16,5 Euro aufzubrechen. Einsetzende Gewinnmitnahmen brachten die Aktie bereits vor der Zahlenveröffentlichung in die Bredouille. Die Konsolidierung könnte sich weiter ausdehnen, sollte die wichtige Unterstützung bei 15,6 Euro unterschritten werden. Ein solcher Rücksetzer würde die Top-Bildung forcieren. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 14,5 Euro eröffnen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC stufen E.ON unverändert mit „sector perform“ ein. Das Kursziel für die Aktie sehen sie nach wie vor bei 15 Euro. Die Analysten von Jefferies vergeben das Votum „hold“ für E.ON. Das Kursziel lautet 16 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
