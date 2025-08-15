E.ON

E.ON: Starke Zahlen zünden nicht. Die nächsten Kursziele
© E.ON SE / E.ON Drive Ladepark in Norrköping
E.ON legte bereits am Mittwoch (13. August) die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 vor. Auf den ersten Blick sahen die Zahlen überaus vielversprechend aus, doch der Funke wollte nicht auf den Aktienkurs überspringen. Der Markt nahm die Zahlen zurückhaltend zur Kenntnis. Seitdem ist die E.ON-Aktie auf der Suche nach einer klaren Richtung.
E.ON – Starke Halbjahreszahlen. Prognose bestätigt

E.ON gab das bereinigte EBITDA für das 1. Halbjahr 2025 mit 5,5 Mrd. Euro an, nach 4,9 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit verzeichnete E.ON beim bereinigten EBITDA ein veritables Plus von gut 12 Prozent. Zudem vermeldete E.ON für das 1. Halbjahr 2025 einen bereinigten Konzernüberschuss in Höhe von 1,9 Mrd. Euro, nach 1,8 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2024. 

Prognose für Gesamtjahr 2025 bestätigt

Die beiden starken ersten Quartale nahm E.ON zum Anlass, die Prognose für das Gesamtjahr 2025 zu bestätigen. Der Konzern erwartet für das Jahr 2025 weiterhin ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 9,6 Mrd. Euro bis 9,8 Mrd. Euro. Auch in puncto bereinigter Konzernüberschuss nahm E.ON keine Veränderung vor und erwartet diesen nach wie vor in einer Spanne von 2,85 Mrd. Euro bis 3,05 Mrd. Euro. 

E.ON – Neue Impulse müssen her

Der obere Chart verdeutlicht es: Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) braucht neue Impulse. Aus charttechnischer Sicht ist die Situation festgefahren. Nach oben kann die Aktie nicht, nach unten will sie aber auch nicht. Das Handelsgeschehen spielt sich aktuell zwischen den wichtigen Kursbereichen um 16,3 Euro und 15,5 Euro ab. Ein Rücksetzer unter die 15,5 Euro würde dabei sofort die eminent wichtige Unterstützung von 15 Euro unter Druck setzen. Ein Rücksetzer unter die 15 Euro würde wiederum die Top-Bildung forcieren und eine Neubewertung notwendig machen. Gleichzeitig würde die Marke von 14 Euro als nächstes potenzielles Bewegungsziel in den Fokus rücken.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Einschätzung „halten“. Den fairen Wert für die E.ON-Aktie hoben sie hingegen von 15,5 Euro auf 16,0 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 17 Euro. Auch die Analysten von Bernstein Research sahen keine Veranlassung, ihre Meinung zu ändern. Ihr Votum lautet nach wie vor „market-perform“, das Kursziel 17 Euro.

Bn-Redaktion/mt
