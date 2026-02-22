Anzeige
+++NATO-Ostflanke LIVE Lettland-Defence-Zertifikat! Diese Aktie öffnet die Tür zu bis zu 3 Mio. € Finanzierung+++
Ende des digitalen Goldes?

Quantencomputer bedrohen den Bitcoin 22.02.2026, 13:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bitcoin
© Foto von Michael Förtsch auf Unsplash
Die Angst vor einer technologischen Revolution versetzt die Krypto-Welt in Unruhe. Experten warnen, dass herkömmliche Sicherheitsmechanismen von Bitcoin gegen künftige Supercomputer machtlos sein könnten. Dies führt bereits jetzt zu einer spürbaren Zurückhaltung bei großen Investmenthäusern, die ihre Bestände lieber absichern, statt sie auszubauen.

Die Angst vor dem großen Knack
Der bekannte Investor Kevin O’Leary sieht in der Entwicklung von Quantencomputern derzeit das massivste Hindernis für den Erfolg von Bitcoin. Das Problem: Die Rechenpower dieser neuen Computergeneration könnte theoretisch die kryptografische Verschlüsselung der Blockchain aufheben.

Obwohl diese Gefahr aktuell noch nicht unmittelbar bevorsteht, sorgt allein die Möglichkeit eines solchen Szenarios für Nervosität. Institutionelle Anleger, die für gewöhnlich auf langfristige Sicherheit setzen, reagieren diszipliniert und meiden ein zu hohes Risiko in ihren Portfolios.

Institutionelle Investoren ziehen die Reißleine
Die Skepsis der Profis spiegelt sich bereits in den Zahlen wider. Laut O’Leary wird eine bestimmte Grenze bei der Kapitalverteilung erst dann überschritten, wenn das Quanten-Rätsel gelöst ist. Bis dahin bleibt die Branche in einer Warteposition.

Auch andere namhafte Strategen haben bereits Konsequenzen gezogen. So wurde die Gewichtung von Bitcoin in prominenten Modellportfolios reduziert. Der Grund ist simpel: Sobald der Status als sicherer Wertspeicher durch technologische Fortschritte wackelt, verliert das digitale Gold im Vergleich zum physischen Edelmetall an Attraktivität.

Entwickler basteln an der Rettung
Die Bitcoin-Gemeinschaft schläft jedoch nicht. Hinter den Kulissen arbeiten Programmierer bereits an Schutzschilden gegen die Quanten-Bedrohung. Ein neuer Vorschlag namens "Pay-to-Merkle-Root" sorgt derzeit für Aufsehen in den Entwickler-Foren.

Das Ziel dieser Anpassung ist es, die öffentlichen Schlüssel der Nutzer so lange wie möglich geheim zu halten. Erst im Moment einer Transaktion würden diese sichtbar werden. Damit bliebe Angreifern kaum Zeit, die Verschlüsselung zu knacken. Ob und wann diese Updates jedoch tatsächlich in das System integriert werden, bleibt abzuwarten. Die Debatte über die langfristige Überlebensfähigkeit von Bitcoin ist jedenfalls in einer neuen, technologisch anspruchsvollen Phase angekommen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
2 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
3 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
4 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
5 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
6 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
7 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Amazon schlägt Alarm: Hacker knacken 600 Firewalls in Rekordzeit …

12:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber auf dem Vormarsch: Newmont Corp. nach den Zahlen…

8:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: DHL Group nimmt wieder …

8:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jobs gestrichen: EV-Branche vor der nächsten Bewährungsprobe?

Gestern 13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktien stürzen ab: Verluste in der Software-Branche

Gestern 13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preise für Gold und Silber steigen wieder: Nicht Barrick oder …

Gestern 9:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit Schwung ins Wochenende: Deutsche Telekom läuft und läuft …

Gestern 9:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Telekom-Aktie am Scheideweg: Droht nach der Kursexplosion ein plö…

Freitag 19:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer