Energiepolitik und Wirtschaftlichkeit im Fokus

RWE Aktie stabil Konzernchef warnt vor unkalkulierbaren Kosten bei Mini Atomkraftwerken 02.03.2026, 18:23 Uhr

© Bild von PublicDomainPictures auf Pixabay
Die Debatte um kleine modulare Atomreaktoren gewinnt europaweit an Dynamik. Doch RWE Chef Markus Krebber bremst die Erwartungen. Investitionen in sogenannte SMR seien derzeit wirtschaftlich nicht vertretbar, erklärte er mit Verweis auf erhebliche Kostenrisiken. An der Börse reagierten Anleger dennoch gelassen.
Skepsis gegenüber neuer Reaktortechnologie

Markus Krebber, Vorstandsvorsitzender von RWE, sieht kleine modulare Reaktoren derzeit kritisch. Zwar gelten SMR in Teilen der Industrie als mögliche Ergänzung zur Energiewende, doch aus Sicht des Managements fehlen belastbare wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Insbesondere die Investitionskosten seien schwer kalkulierbar. Ohne klare regulatorische Perspektiven und staatliche Absicherungen lasse sich ein tragfähiges Geschäftsmodell kaum darstellen.

 

Kostenrisiken im Vordergrund

Im Vergleich zu erneuerbaren Energien oder flexiblen Gaskraftwerken erscheinen die finanziellen Risiken hoch. Bauzeiten, Genehmigungsverfahren und technologische Unsicherheiten könnten Projekte deutlich verteuern. Krebber betonte, dass RWE den Fokus weiterhin auf den Ausbau von Wind und Solarenergie sowie auf flexible Erzeugungskapazitäten lege. Dort seien Planbarkeit und Renditeerwartung besser abschätzbar.

 

Börse reagiert gelassen

Die Aktie von RWE zeigte sich trotz der klaren Worte stabil. Marktbeobachter werten die Haltung als Ausdruck strategischer Disziplin. Anleger honorieren offenbar, dass der Konzern keine riskanten Technologieexperimente eingehen will. In einem kapitalintensiven Sektor wie der Energiebranche spielt Investitionssicherheit eine zentrale Rolle für die Bewertung.

 

Strategischer Fokus bleibt entscheidend

Langfristig bleibt offen, ob sich SMR wirtschaftlich durchsetzen können. Derzeit jedoch setzt RWE auf bewährte Ausbaupfade im Bereich der erneuerbaren Energien. Für Investoren steht damit weniger die Atomdebatte im Mittelpunkt als vielmehr die Frage, wie effizient der Konzern seine Transformationsstrategie umsetzt.

Bn-Redaktion/jh
