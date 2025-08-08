Erholung nach Cyberattacke stützt Vertrauen, doch Unsicherheit bleibt: Eckert & Ziegler-Aktie im Fokus: Rückschlag aufgeholt – kommt jetzt der Rebound?

Erholung nach Cyberattacke stützt Vertrauen, doch Unsicherheit bleibt

Eckert & Ziegler meldet Fortschritte bei der Bewältigung der Cyberattacke vom Februar und bestätigt trotz des Rückschlags seine Jahresziele. Anleger reagieren dennoch zögerlich – der Blick richtet sich auf das zweite Halbjahr.
Cyberangriff verarbeitet – operative Normalisierung schreitet voran

Im Februar sah sich Eckert & Ziegler mit einer gravierenden Störung konfrontiert: Ein gezielter Cyberangriff legte Teile der IT-Infrastruktur lahm, was insbesondere zu Lieferunterbrechungen bei Gallium-Generatoren führte. Zwar blieb die Produktion größtenteils stabil, doch Übergangslösungen und manuelle Prozesse bestimmten den Alltag. Seit Ende Februar laufen die Kernsysteme wieder regulär, die Auswirkungen wurden weitgehend kompensiert.

Trotz des belastenden Ereignisses hielt das Unternehmen an seiner Prognose fest. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Eckert & Ziegler weiterhin ein Umsatzwachstum auf rund 320 Millionen Euro sowie eine Steigerung des operativen Ergebnisses auf etwa 78 Millionen Euro. Die Halbjahreszahlen untermauern diesen Anspruch: Der Umsatz legte um zwei Prozent auf 148,8 Millionen Euro zu, das bereinigte EBIT stieg um neun Prozent auf 35,4 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um ein Fünftel auf 21,4 Millionen Euro.

Aktienkurs unter Druck – Markt honoriert Stabilisierung nicht

Trotz der Fortschritte und einer grundsätzlich positiven Geschäftsentwicklung blieb die Aktie zuletzt unter Druck. Die Reaktion am Kapitalmarkt fällt verhalten aus – offenbar dominieren Zweifel, ob der Schwung aus dem ersten Halbjahr ausreicht, um die ambitionierten Jahresziele vollständig zu erreichen. Auch das strukturell schwächere Segment Isotope Products trübt die Wahrnehmung.

Im Vergleich zu anderen Titeln im TecDAX, etwa Sartorius, Morphosys oder Qiagen, fällt auf: Während viele Biotech- und Medizintechnikwerte jüngst unter Abgabedruck standen, befindet sich Eckert & Ziegler nach wie vor in einer Art Übergangsphase – zwischen operativer Erholung und abwartender Marktstimmung.

Spannung vor den nächsten Zahlen – kommt der Impuls?

Die Frage bleibt, ob die Rückkehr zur operativen Normalität und die starke Position im Markt für pharmazeutische Radioisotope ausreichen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Entscheidend dürften die kommenden Quartalszahlen und mögliche Signale aus dem Management seinBleibt die Kursentwicklung hinter den Fundamentaldaten zurück – oder steht die Aktie vor einer Neubewertung im Herbst?

Bn-Redaktion/jh
