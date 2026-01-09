Wachstumsmarkt Krebsvorsorge
Fundamental stark, Kurs zu niedrig – Chance beim Krebs-Impfstoff-Pionier!
Erholung nach starkem Kursrückgang

Novo Nordisk nach Rebound: Wie belastbar ist die jüngste Aufwärtsbewegung? 09.01.2026, 18:43 Uhr

Symbolbild Pharmaindustrie
© Bild von Ri Butov von Pixabay
Die Aktie von Novo Nordisk hat sich seit dem Tief im Dezember spürbar erholt. Nach einem deutlichen Rückgang legte der Kurs zuletzt kräftig zu. Auslöser der Bewegung waren vor allem produktseitige Neuigkeiten. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, ob die Dynamik nachhaltig ist oder eine erneute Korrektur droht.
Zulassung der Wegovy-Pille stützt den Kurs

Der jüngste Kursanstieg ist maßgeblich auf die Markteinführung einer oralen Version des Adipositas-Medikaments Wegovy zurückzuführen. Die Pille erhielt in den USA die Zulassung durch die Food and Drug Administration. Damit steht erstmals eine Alternative zur Injektion zur Verfügung. Die Tablette ist preislich niedriger angesetzt und über ein breites Vertriebsnetz erhältlich.

Mit diesem Schritt stärkt Novo Nordisk seine Position im Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion. Der Wettbewerber Eli Lilly arbeitet ebenfalls an einer oralen Lösung, diese befindet sich jedoch noch in der Entwicklung.

Marktführerschaft im Adipositas-Segment

Durch die Kombination aus Injektions- und Tablettenform deckt Novo Nordisk zentrale Marktsegmente ab und behauptet damit die führende Rolle im Bereich Adipositas-Therapien. Das Kerngeschäft bleibt weiterhin eng mit den Indikationen Diabetes und Übergewicht verbunden, die den Großteil der Umsätze ausmachen.

Strategische Erweiterung des Produktportfolios

Parallel dazu verfolgt der Konzern eine strategische Neuausrichtung mit dem Ziel, die Abhängigkeit von einzelnen Therapiegebieten zu reduzieren. Im Jahr 2025 tätigte Novo Nordisk mehrere Akquisitionen, um das Portfolio zu verbreitern.

Mit der Übernahme von Akero Therapeutics erweitert das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich der MASH-Forschung. Zudem erfolgte der Einstieg in die Entwicklung von Therapien gegen seltene Bluterkrankungen durch den Erwerb von Omeros. Diese Schritte sollen langfristig zusätzliche Wachstumsperspektiven eröffnen.

Aktienanalyse

Kursentwicklung bleibt anfällig

Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Bewertung am Markt umstritten. Der Kursanstieg erfolgte innerhalb kurzer Zeit, was das Risiko von Gewinnmitnahmen erhöht. In der Vergangenheit kam es nach vergleichbaren Bewegungen wiederholt zu Rücksetzern. Belastend wirkte zuletzt zudem eine Studie zur Wirksamkeit von Wegovy bei Alzheimer, die nicht die erhofften Ergebnisse lieferte.

Uneinheitliche Analysteneinschätzungen

Die Einschätzungen von Analysten fallen weiterhin sehr unterschiedlich aus. Die Bandbreite der Kursziele ist groß und spiegelt die Unsicherheit über das kurzfristige Potenzial wider. Unterstützend wirkt hingegen die Dividendenrendite, die im Branchenvergleich attraktiv bleibt.

Bn-Redaktion/js
