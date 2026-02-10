Anzeige
+++>>> Durchbruch: Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet <<<+++
ETF Schwergewichte

Fondsboom auf neuem Höchststand: Milliarden fließen, Anlegerzahl explodiert 10.02.2026, 17:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ETF Schwergewichte: Fondsboom auf neuem Höchststand: Milliarden fließen, Anlegerzahl explodiert
© Foto von Christian Dubovan auf Unsplash
Fonds und ETFs gewinnen in Deutschland seit Jahren spürbar an Bedeutung. Immer mehr Anleger setzen auf den Kapitalmarkt, um Vermögen aufzubauen und finanzielle Ziele langfristig abzusichern. Getragen von stabilen Börsenphasen und einem wachsenden Bewusstsein für private Vorsorge hat sich die Fondsbranche zu einem zentralen Baustein der Geldanlage entwickelt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 111,03 EUR +0,19 % Lang & Schwarz
iShares Core MSCI World UCITS ETF 113,43 EUR +0,36 % Lang & Schwarz
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 627,86 EUR +0,20 % Lang & Schwarz

 

Rekordvermögen dank Kursgewinnen und wachsendem Anlegerinteresse

Die Fondsbranche in Deutschland hat 2025 ihr drittes Rekordjahr in Folge erreicht. Insgesamt verwalteten Fondsgesellschaften rund 4,85 Billionen Euro, ein Plus von 8,5 Prozent gegenüber 2024. Neben gestiegenen Börsenkursen trug vor allem die anhaltend hohe Nachfrage privater Anleger zum Wachstum bei. Zwar entfällt laut Branchenverband BVI fast die Hälfte des Vermögens auf Spezialfonds institutioneller Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen, doch bei Publikumsfonds verzeichnete die Branche das beste Neugeschäft seit 2021. Diese sammelten 86 Milliarden Euro ein, davon 57 Milliarden Euro allein in Aktien- und Anleihe-ETFs. Insgesamt flossen Investmentfonds im Jahr 2025 netto 154 Milliarden Euro zu.

Mehr Depots, mehr ETFs – Kapitalmarkt rückt in den Fokus der Altersvorsorge

Der Trend setzte sich laut BVI auch 2026 mit einem positiven Jahresstart fort. „Immer mehr Menschen erkennen, dass Wertpapiere ein zentraler Baustein für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge sind“, sagte BVI-Präsident Matthias Liermann. Diese Entwicklung zeigt sich nicht nur an der hohen Zahl von Fondssparplänen, sondern auch an den Depots: Nach Angaben der Bundesbank gibt es inzwischen 37 Millionen Wertpapierdepots in Deutschland – 14 Millionen mehr als 2020, allein sechs Millionen davon kamen in den vergangenen zwei Jahren hinzu. Vor diesem Hintergrund fordert die Branche auch Reformen im Rentensystem. BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter betonte: „In der gesetzlichen Rente ist der Einstieg in die Kapitaldeckung notwendig, um die wachsende Abhängigkeit des Rentensystems von Steuerzuschüssen mittelfristig zu verringern.“ Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte dazu einen „Paradigmenwechsel“ an und erklärte: „Die gesetzliche Rentenversicherung wird bleiben. Aber sie wird eben nur ein Baustein eines neuen Gesamtversorgungsniveaus werden“, bei dem private und betriebliche Vorsorge eine deutlich größere Rolle spielen sollen.

 

Die Schwergewichte unter den ETFs dominieren den Markt

Zu den größten und meistgenutzten ETFs zählen weiterhin breit aufgestellte Indexfonds mit enormem Volumen. Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF verwaltete zuletzt 114.915 Millionen Euro und zählt mit einer TER von 0,07 Prozent pro Jahr zu den kostengünstigsten Produkten am Markt. Trotz einer Monatsentwicklung von -2,06 Prozent lag die Performance auf drei Jahre bei +60,00 Prozent und auf fünf Jahre bei +92,35 Prozent. Ebenfalls stark positioniert ist der iShares Core MSCI World UCITS ETF mit einem Fondsvolumen von 111.436 Millionen Euro und einer TER von 0,20 Prozent. Er erzielte +55,27 Prozent in drei Jahren und +79,66 Prozent in fünf Jahren. Ergänzt wird das Feld der größten Produkte durch den VANGUARD S&P 500 UCITS ETF, der wie die iShares-Pendants auf einen breit diversifizierten US-Leitindex setzt und damit die anhaltend hohe Nachfrage nach großen, liquiden Standard-ETFs widerspiegelt.

 

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
2 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Social-Media-Sucht: Große Werbekampagne vor dem Prozess

17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Absturz: Stehen Softwareaktien vor dem Comeback?

17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

22 Milliarden Schulden: Kein Geld mehr für BP-Aktionäre?

16:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenpoker: Aktie unter Schock: Kommt jetzt der Absturz oder …

16:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI treibt Rekorde, doch TSMC bleibt vorsichtig: TSMC-Aktie im KI-…

13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Fantasie trifft Kapitalmarkt: Alphabet greift tief in den …

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Juristische Offensive aus China sorgt für Bewegung bei …

12:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit bärenstarker Vorstellung: Deutsche Telekom forciert …

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer