Eventim überzeugt operativ, doch Anleger reagieren skeptisch auf die Zahlen

Eventim wächst profitabel, doch die Aktie fällt überraschend 20.11.2025, 21:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Eventim überzeugt operativ, doch Anleger reagieren skeptisch auf die Zahlen: Eventim wächst profitabel, doch die Aktie fällt überraschend
© Symbolbild von Pixaby
Eventim hat im dritten Quartal 2025 deutliche Fortschritte bei Umsatz und Ergebnis erzielt und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Dennoch verliert die Aktie deutlich an Wert und wirft Fragen nach den Hintergründen auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Live Nation Entertainment 111,85 EUR -0,82 % TTMzero RT

Starkes Quartal mit doppeltem Wachstum

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal auf 854,2 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA legte um 13,8 Prozent auf 137,3 Millionen Euro zu. Daraus ergibt sich eine verbesserte EBITDA-Marge von 16,1 Prozent. Im Segment Ticketing erhöhte sich der Umsatz auf 211,0 Millionen Euro, was einem Anstieg von 2,1 Prozent entspricht. Das EBITDA wuchs dort um 8,1 Prozent auf 91,0 Millionen Euro, bei einer Marge von 43,1 Prozent. Im Segment Live Entertainment wurden 663,0 Millionen Euro umgesetzt, ein Zuwachs von 5,5 Prozent. Das EBITDA legte hier sogar um 27,0 Prozent auf 46,3 Millionen Euro zu, die Marge lag bei 7,0 Prozent.

Kursrückgang trotz bestätigter Prognose

Trotz dieser positiven Entwicklungen fiel der Aktienkurs im Handel deutlich. Anleger scheinen verhalten auf die Bestätigung der bisherigen Jahresziele zu reagieren. Eine Erhöhung der Prognose blieb aus, was möglicherweise als Zeichen begrenzter Wachstumsdynamik interpretiert wird. Zudem bleibt die Profitabilität im Live-Entertainment mit einer vergleichsweise niedrigen Marge unter Beobachtung.

Markterwartungen setzen hohe Hürden

Der starke Kursrückgang könnte auch auf Gewinnmitnahmen nach den Kursanstiegen der vergangenen Monate zurückzuführen sein. Unternehmen wie Live Nation Entertainment oder andere Freizeitkonzerne zeigen ähnliche Muster, bei denen operative Erfolge allein nicht ausreichen, um die Erwartungen des Marktes zu übertreffen. CTS Eventim steht hier vor der Herausforderung, das Vertrauen in eine nachhaltige Margenverbesserung zu untermauern.

Bleibt der Margendruck ein Thema?

Ob die Aktie den aktuellen Rückschlag rasch aufholen kann, hängt davon ab, wie nachhaltig sich die Profitabilität im Live-Entertainment-Segment entwickelt. Sollte das Konsumverhalten unter wirtschaftlichem Druck nachlassen oder Integrationskosten aus Zukäufen höher ausfallen als erwartet, könnte die Unsicherheit anhalten. Entscheidend wird sein, ob CTS Eventim aus der Bestätigung der Jahresziele neuen Schwung für 2026 entwickelt.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Wadephul macht Westbalkanländern Mut: Reformen fortsetzen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
4 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
6 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
7 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Wachstumsdelle trifft Hoffnungsträger im Pharmasektor: Novo Nordisk…

18:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neuer Börsenrekord für Siemens Energy bei milliardenschwerem …

18:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PUMA revolutioniert Lagerlogistik: Das steckt hinter GaliLEA

14:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IBM eröffnet Mega-Campus: Neuer Tech-Hub in Ehningen!

14:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer feiert: FDA-Zulassung für neues Krebsmittel

14:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax schöpft hinsichtlich Jahresendrallye Hoffnung: Infineon – Ist…

12:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia lässt die Märkte nicht hängen: Exzellente Zahlen bringen …

10:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Jetzt wird es bitter. Aktie wankt bedenklich

10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer