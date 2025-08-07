Nächster Krypto-Turbo:
DOGE & Litecoin: Rollt hier jetzt die nächste Mining‑Offensive an!
Anzeige
Explosive DroneShield-Aktie

Müssen Sie jetzt sofort verkaufen, bevor es zu spät ist? 07.08.2025, 17:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild DroneShield
© Bild von Dominic Wunderlich von Pixabay
Die DroneShield-Aktie erlebte in letzter Zeit einen beeindruckenden Höhenflug, angetrieben durch das wachsende Interesse an Drohnenabwehrtechnologien. Doch das Blatt wendet sich. Sowohl die charttechnische Lage als auch die hohe Unternehmensbewertung signalisieren, dass eine massive Korrektur bevorstehen könnte. Für Anleger, die zuletzt Gewinne gemacht haben, könnte die Zeit zum Handeln gekommen sein, denn es besteht die Gefahr erheblicher Verluste.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DroneShield 2,14 EUR -9,70 % L&S Exchange

Was steckt hinter dem Drohnen-Hype?
Die wachsende Bedeutung von Drohnen im militärischen Bereich hat die Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen in die Höhe schnellen lassen. Regierungen wie das US-Verteidigungsministerium investieren massiv in diesen Sektor, was den Aktien von Unternehmen wie DroneShield kräftige Kursgewinne bescherte. Doch die Rallye könnte nun ein abruptes Ende finden.

Vorsicht, Trendwende in Sicht!
Trotz der jüngsten Rekordhochs deuten die technischen Indikatoren auf eine gefährliche Entwicklung hin. Eine bearishe Tageskerze und die sogenannte bearishe Divergenz im RSI-Index und MACD signalisieren, dass der Aufwärtstrend nicht nachhaltig ist. Die Aktie ist sowohl kurz- als auch langfristig überkauft. Ein Zustand, der in der Vergangenheit oft zu scharfen Rücksetzern geführt hat.

Droht ein massiver Kurseinbruch?
Experten warnen vor einem erheblichen Abwärtspotenzial. Die Aktie könnte auf Niveaus von 1,68 Euro und im schlimmsten Fall sogar auf 0,95 Euro fallen. Ein langer Korrekturprozess scheint notwendig zu sein, um die überhitzte Situation abzukühlen.

Überbewertung macht Anleger nervös
Nicht nur die technische Analyse, sondern auch die fundamentale Bewertung mahnt zur Vorsicht. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 95,2 für das laufende Jahr ist die Aktie extrem teuer. Auch wenn man das erwartete Wachstum berücksichtigt, bleibt die Bewertung überzogen. Für 2026 liegt das KGV immer noch bei 67,7. Das deutet darauf hin, dass eine Bewertungskorrektur unausweichlich ist. Anleger, die jetzt nicht handeln, könnten ihre Gewinne schnell verlieren.

Was die Community sagt
In der Anleger-Community zeigen sich die Meinungen gespalten. Während einige die Korrektur als normal und gesund ansehen, verweisen andere auf die überhitzte Lage und warnen vor den Risiken. Ein Nutzer spekuliert sogar auf ein "W" im Tageschart, sollte die Marke von 2,205 Euro halten, was kurzfristig auf einen möglichen Rückprall auf bis zu 2,26 Euro hindeuten könnte. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
2 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
3 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
6 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
7 Original-Research: DWK Deutsche Wasserkraft AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Buy Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
VORSICHT vor dieser Aktie? Medizintechnik-Riese stürzt ab!

16:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple Comeback? Aktie trotzt Problemen und feiert Comeback

16:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Musk dominiert: Tesla auf dem Prüfstand der Börse

15:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zahlen stark, Ausblick schwächelt – Anleger reagieren nervös

15:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Skandal um Intel: Trump lässt Aktie einbrechen

15:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eli Lilly: Kursbremse trotz Rekordgewinn

14:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Starke Zahlen und dennoch knickt die Aktie ein

13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz mit starken Zahlen: Geht es nun für die Aktie in Richtung …

12:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer