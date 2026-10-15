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Fast 28 Prozent unter Hoch

Kann der KI-Boom die Wende bringen? 15.10.2026, 09:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Fast 28 Prozent unter Hoch: Kann der KI-Boom die Wende bringen?
AI MODIFIED
© Ki gestütze Bilderstellung
Die Howmet-Aktie lag am 14. Oktober 2026 bei Lang & Schwarz mit 194 Euro 28 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Ad Hoc News Gleichzeitig meldete der Konzern für das zweite Quartal kräftige Umsatz- und Gewinnzuwächse. Besonders spannend ist dabei ein Geschäft jenseits der klassischen Luftfahrt: Gasturbinen für den Stromhunger der Rechenzentren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Howmet Aerospace 195,38 EUR -0,22 % Lang & Schwarz
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Gewinn zieht dem Umsatz davon

Die bereits am 6. August veröffentlichten Zahlen zeigen operativen Rückenwind: Der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr über auf 2,5 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 46 Prozent auf 1,33 Dollar zu. Auch die Profitabilität verbesserte sich: Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 32,1 Prozent nach 28,7 Prozent im Vorjahr.

Rechenzentren treiben die Nachfrage

Im Gasturbinengeschäft wuchs der Umsatz im zweiten Quartal um 38 Prozent. Das Management führt die Nachfrage ausdrücklich auch auf die Stromversorgung von Rechenzentren zurück. Nach damaliger Aussage von Konzernchef John Plant hielt Howmet weltweit mehr als 50 Prozent des Marktes für industrielle Gasturbinenschaufeln. Daraus ergibt sich ein Ansatz für Anleger: am Rechenzentrumsausbau über einen Komponentenlieferanten teilzuhaben.

Wachstum braucht Geduld und Kapital

Der Ausbau hat allerdings seinen Preis. In der Telefonkonferenz stellte Plant für 2026 Investitionen von voraussichtlich mehr als 500 Millionen Dollar in Aussicht, für 2027 einen weiteren Anstieg. Zusätzliche Kapazitäten aus neuen Zusagen könnten teils erst 2028 bis 2030 verfügbar werden. Die Chance auf längerfristiges Wachstum geht damit mit hohen Vorleistungen und dem Risiko verzögerter Umsetzung einher.

800 Millionen Dollar für Rückkäufe

Howmet setzte zugleich auf die eigene Aktie: Bis einschließlich Juli flossen 800 Millionen Dollar in Rückkäufe, mehr als im gesamten Jahr 2025. Im zweiten Quartal erwirtschaftete der Konzern 479 Millionen Dollar freien Cashflow, also Mittel nach Investitionen. Das schafft finanziellen Spielraum für Wachstum und Ausschüttungen. Eine Garantie für steigende Kurse liefern die Rückkäufe jedoch nicht.

 

Der Howmet Aerospace Aktienchart

Nächste Test steht bevor

Der nächste Prüfstein folgt am 29. Oktober mit den Zahlen zum dritten Quartal. Die im August angehobene Jahresprognose sieht 10,0 bis 10,1 Milliarden Dollar Umsatz und 5,23 bis 5,31 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie vor. Entscheidend wird, ob Howmet den Wachstumskurs bestätigt. Der Abstand zum Hoch allein macht die Aktie jedenfalls noch nicht zum Schnäppchen.

Bn-Redaktion/hm
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