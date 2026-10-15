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Zahlen da, Verbitterung auch

Nel ASA – Anleger nehmen Reißaus 15.10.2026, 11:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zahlen da, Verbitterung auch: Nel ASA – Anleger nehmen Reißaus
AI MODIFIED
© AI modifiziertes Symbolbild
Die mit Spannung und ein wenig Hoffnung erwarteten Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 sind da. Die Enttäuschung folgte auf dem Fuß. Der norwegische Wasserstoffkonzern Nel ASA verpasste es, mit den Zahlen für Aufbruchsstimmung zu sorgen. Ganz im Gegenteil. Anleger nahmen nach der Veröffentlichung Reißaus. Die Aktie geriet massiv unter Druck.
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Nel ASA mit schwachen Zahlen

Nel ASA (WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G) legte heute (15. Oktober) die Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 vor. Diese fielen insgesamt recht enttäuschend aus. Lichtblicke gab es kaum. Entsprechend eindeutig fiel das Urteil aus, das der Markt über das Zahlenwerk fällte. 

Nel ASA Aktienchart

Nel ASA gab den Gesamtumsatz im September-Quartal 2026 mit 112 Mio. NOK an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein Rückgang von etwa 63 Prozent. Im  3. Quartal 2025 wurde noch ein Gesamtumsatz in Höhe von 303 Mio. NOK vermeldet. Nel ASA vermeldete das EBITDA für das 3. Quartal 2026 mit -93 Mio. NOK. Bereits im 3. Quartal 2025 belief sich das EBITDA auf -37 Mio. NOK. Letztendlich verzeichneten die Norweger im aktuellen Berichtszeitraum einen deutlichen Verlust in Höhe von -141 Mio. NOK, nach einem Verlust in Höhe von -85 Mio. NOK im entsprechenden Vergleichsquartal 2025. 

In der Rubrik Aufträge gab es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Nel ASA gab für das 3. Quartal 2026 Auftragseingänge in Höhe von 253 Mio. NOK bekannt, nach 57 Mio. NOK im 3. Quartal 2025. Der Auftragsbestand belief sich per 30.09.2026 auf 1,314 Mrd. NOK, nach 0,984 Mrd. NOK per 30.09.2025. Der Bestand an liquiden Mitteln ging weiter zurück und wurde per 30.09.2026 mit 1,078 Mrd. NOK vermeldet, nach 1,757 Mrd. NOK per 30.09.2025.

Das macht die Aktie

Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung startete die Aktie noch einmal einen Comeback-Versuch und lief auf knapp 0,21 Euro. Die Zahlen selbst verhinderten eine Ausdehnung der Erholung. Gewinnmitnahmen setzten ein. Aktuell notiert Nel ASA wieder unterhalb von 0,20 Euro. Um ein mögliches Bodenbildungsszenario voranzutreiben, muss die Aktie die Widerstände bei 0,21 und 0,25 Euro überwinden. Derzeit sieht es aber eher nach einem Test der wichtigen Unterstützung von 0,18 Euro aus. Ein solcher sollte tunlichst erfolgreich verlaufen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Bn-Redaktion/mt
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