Anzeige
+++Starke Bohrergebnisse Glencore schließt Schmelzen – die USA suchen Ersatz. Diese Aktie sitzt am richtigen Ort+++
Ferrari vs Porsche

Wer gewinnt das Marge-Match? 17.11.2025, 17:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Sportwagen
© Symbolbild erstellt von DALL-E
Ferrari und Porsche verfolgen im Luxusautosegment gegensätzliche Strategien: Ferrari setzt auf Exklusivität, während Porsche auf Volumen und Vielfalt baut. Während Ferrari stabile Margen und Zuversicht präsentiert, kämpft Porsche mit schwacher Profitabilität und einer teuren Transformation. Diese Unterschiede zeigen sich nicht nur in der Bilanz – sondern auch in der Wahrnehmung an der Börse.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Porsche Holding SE 37,11 EUR -0,66 % Lang & Schwarz
Ferrari 352,65 EUR -1,77 % Baader Bank

Stabilität trifft Umbruch: Zwei Luxusmarken, zwei Strategien

Im Wettrennen der automobilen Prestige-Marken stehen Ferrari und Porsche für Tradition, Technik und Begehrlichkeit. Doch während Ferrari derzeit scheinbar mühelos durch wirtschaftlich unruhige Zeiten steuert, kämpft Porsche mit gewaltigen Herausforderungen. Die Differenzen reichen von Geschäftsmodellen über Margen bis hin zu Zukunftsstrategien – und zeigen, dass Luxus nicht gleich Luxus ist.

Ferrari setzt auf extreme Exklusivität: Rund 13.700 Fahrzeuge verlassen jährlich die Werkshallen, adressiert an eine wohlhabende Klientel, die kaum preissensibel ist. Diese bewusste Verknappung sorgt für Stabilität – auch in konjunkturellen Schwächephasen. Porsche hingegen verkauft mehr als 300.000 Fahrzeuge im Jahr und bietet mit Sportwagen, SUVs und E-Modellen ein deutlich breiteres Spektrum. Diese größere Volumenstrategie birgt Potenzial – aber auch mehr Risiko.

Ferrari glänzt mit Margen – Porsche im Tal der Tränen

Die aktuellen Geschäftszahlen sprechen eine deutliche Sprache: Ferrari erzielte im dritten Quartal 2025 eine operative Marge von 28,4 Prozent und steigerte den Nettogewinn auf 382 Millionen Euro. Eine bemerkenswerte Bilanz – besonders in einem Umfeld, das für viele Autobauer schwierig bleibt.

Ganz anders das Bild bei Porsche: Nach neun Monaten 2025 belief sich der operative Gewinn auf nur 40 Millionen Euro – bei einem Umsatz von 26,86 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite fiel auf gerade einmal 0,2 Prozent. Das Unternehmen steckt in einer tiefgreifenden Restrukturierung, ausgelöst durch die größte Modelloffensive der Unternehmensgeschichte. Produktionsengpässe und hohe Entwicklungskosten drücken massiv auf die Profitabilität.

Ferrari bleibt konservativ, Porsche wird flexibel – mit Folgen

Auch strategisch gehen beide Marken inzwischen deutlich unterschiedliche Wege. Ferrari hat seine ursprünglich ambitionierten E-Pläne zurückgefahren: Bis 2030 sollen nur noch 20 Prozent der Modelle vollelektrisch sein, je 40 Prozent entfallen auf Verbrenner und Hybride. Das erste reine Elektrofahrzeug, die „Elettrica“, soll Ende 2026 erscheinen. Diese vorsichtige, technologieoffene Strategie spiegelt sich auch in der Finanzplanung wider – Ferrari konnte seine Prognosen für 2025 sogar anheben.

Porsche hingegen befindet sich mitten in einer komplexen Transformation. Vier von sechs Baureihen werden grundlegend erneuert. Gleichzeitig wird die E-Strategie flexibilisiert – eine Anpassung, die kurzfristig teuer ist. Das Unternehmen musste seine mittelfristigen Margenziele von 15 bis 17 Prozent auf 10 bis 15 Prozent senken. Für das laufende Jahr wird nur noch eine operative Marge zwischen „leicht positiv bis 2 Prozent“ erwartet. Vorstandschef Oliver Blume spricht offen vom „Tal der Tränen“, das durchschritten werden müsse.

Zwei Marken, zwei Börsengeschichten – mit offenem Ausgang

Ferrari profitiert aktuell von einem krisenresistenten Geschäftsmodell, hoher Preissetzungsmacht und solider Auftragslage. Die Bilanz ist stark, der Cashflow hoch, und die Anleger bleiben gelassen – trotz der Herausforderungen, die das erste E-Modell mit sich bringen könnte.

Porsche hingegen steht vor einem Kraftakt. Die SUV-Modelle laufen weiterhin erfolgreich und sorgen für Stabilität, ebenso wie die Zugehörigkeit zum Volkswagen-Konzern, die Skaleneffekte ermöglicht. Doch das Vertrauen in die Restrukturierung muss erst noch zurückgewonnen werden. Ab 2026 könnten sich die Investitionen auszahlen – sofern die Modelloffensive greift. Das aktuelle Bild zeigt: Ferrari verkörpert planbare Stärke – Porsche den Hoffnungsträger im Umbau. Zwei Luxusmarken, die an der Börse derzeit grundverschiedene Geschichten erzählen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VC8F3K
Ask: 0,20
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VD7YHV
Ask: 0,54
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VC8F3K VD7YHV. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
3 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
5 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
6 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
7 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kapitalbedarf: Amazon holt sich die Milliarden für den KI-Ausbau

18:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberg Materials: Barclays sieht 20 Prozent Potenzial!

18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

5-Billionen-Markt: Musk und Huang setzen auf den nächsten Mega-…

17:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Google-Aktie: Investor-Legende kauft ein – 40-Milliarden-Wette auf…

16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir verliert an Schwung nach britischem Großauftrag im …

15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UBS prüft Umzug in die USA, Schweiz droht Kontrollverlust über …

15:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON nach dem Kursrutsch: Sind das bereits Kaufkurse?

12:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das sieht gar nicht gut aus: Deutsche Bank – Obacht! Aktie…

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer