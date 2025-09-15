Fettleibigkeit auf Rekordhoch:
Die nächste Milliardenwelle für Abnehm-Medikamente rollt an
First Solar vor Mega-Fabrik?

15.09.2025, 14:22 Uhr

Solarpanele
© Symbolbild von Mariana Proença auf Unsplash
First Solar steht nach starken Quartalszahlen und deutlichen Gewinnüberraschungen im Fokus der Anleger. Spekulationen über eine neue US-Fabrik treiben zusätzlich Fantasie und sorgen für optimistische Kursziele großer Banken wie Goldman Sachs und JPMorgan. Mit über 92 Prozent institutionellem Anteil und breiter Analysten-Unterstützung gilt First Solar als einer der stabilsten Profiteure des US-Solarmarktes.
Spekulationen um neue Fabrik treiben Fantasie

Die US-Solarbranche erlebt einen neuen Schub, und First Solar steht dabei besonders im Rampenlicht. Auslöser sind Spekulationen rund um die RE+-Messe, bei der eine mögliche Ankündigung einer zusätzlichen Produktionsstätte in den Vereinigten Staaten erwartet wird. JPMorgan hat das Unternehmen erneut als Top-Pick hervorgehoben und ein Kursziel von 241 US-Dollar bis Dezember ausgegeben. Der Optimismus der Analysten gründet sich auf die Erwartung, dass First Solar seine führende Stellung im US-Markt weiter ausbauen kann.

Quartalszahlen übertreffen die Prognosen deutlich

Den Nährboden für den Kursaufschwung lieferte das zweite Quartal 2025, in dem First Solar starke Zahlen präsentierte. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,18 US-Dollar, deutlich über den Marktschätzungen von 2,68 US-Dollar. Auch beim Umsatz überraschte der Konzern mit 1,10 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Diese Ergebnisse bestätigen die robuste Geschäftsentwicklung und untermauern die Rolle von First Solar als führender Anbieter in der Branche.

Analysten und Investoren zeigen geschlossenes Vertrauen

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen löste eine Welle an Kurszielanhebungen aus. UBS sieht die Aktie nun bei 275 US-Dollar, Goldman Sachs bei 283 US-Dollar. Auch Susquehanna erhöhte auf 222 US-Dollar, während die Royal Bank of Canada ein Ziel von 200 US-Dollar ausgab. Diese einheitliche Aufwärtsrevision unterstreicht die Zuversicht, dass das Unternehmen von strukturellen Markttrends profitieren wird.

Parallel dazu verstärken institutionelle Investoren ihr Engagement. Jüngste Offenlegungen zeigen, dass beispielsweise Ellsworth Advisors LLC neu eingestiegen ist und 6.689 Aktien erworben hat. Insgesamt befinden sich bereits mehr als 92 Prozent der Aktien in den Händen institutioneller Investoren. Diese breite Basis professioneller Kapitalgeber gilt als stabiler Rückhalt und verdeutlicht, wie groß das Vertrauen in die weitere Entwicklung von First Solar ist. Die Erwartungen sind hoch – und die Branche schaut gespannt darauf, ob First Solar die starke Dynamik langfristig halten kann.

Bn-Redaktion/aw
