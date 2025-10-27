Flugriese in der Zwangspause

Flugriese in der Zwangspause: Boeing kämpft an zwei Fronten
© Symbolbild von Adrien Olichon auf Pexels
Die Aktie von Boeing notiert derzeit bei 191 EUR (rund 203 USD) und bleibt trotz eines anhaltenden Arbeitskampfs bemerkenswert stabil. Doch der Konflikt im Defense-Segment zieht sich nun in den vierten Monat – und kostet das Unternehmen Millionen pro Woche. Während die zivile Flugzeugsparte von neuen Bestellungen profitiert, drohen Verzögerungen und Vertragsstrafen im Verteidigungsgeschäft. Die Investoren sind gespalten: zwischen Vertrauen in Boeings langfristige Stärke und wachsender Sorge über kurzfristige operative Risiken.
Streik trifft Boeings Rüstungssparte ins Mark

Rund 5.000 Beschäftigte der Boeing-Defense-Sparte in Missouri und Kalifornien verweigern weiterhin die Arbeit, nachdem sie das jüngste Tarifangebot mit großer Mehrheit abgelehnt haben.
Die Gewerkschaft International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) kritisierte, Boeing wolle „Inflationsausgleich und Lohnerhöhungen auf Kosten von Rentenleistungen erkaufen“.

Das Management bot eine Lohnerhöhung von 15 % über drei Jahre und eine Einmalzahlung von 3.000 USD, doch die Beschäftigten fordern 20 % plus höhere Arbeitgeberbeiträge zur Altersvorsorge.
„Es ist Zeit, mit dem Schummeln aufzuhören“, zitiert Quartz einen Gewerkschaftsvertreter.

Die Auswirkungen sind erheblich:
Nach Schätzungen von Business Insider stehen mehrere F-15EX- und F/A-18-Programme still, wodurch sich Liefertermine für das US-Verteidigungsministerium verschieben könnten.
Allein der Ausfall der St. Louis-Produktionslinie kostet Boeing laut Branchenkreisen rund 30 bis 40 Millionen USD pro Woche.

Zivile Sparte trotzt dem Gegenwind

Während der Verteidigungssektor blockiert ist, läuft die zivile Flugzeugproduktion auf Hochtouren.
Boeing lieferte im dritten Quartal 145 Verkehrsflugzeuge aus – darunter 92 Maschinen der 737 MAX-Serie – und liegt damit leicht vor dem internen Zielpfad.
Der Auftragseingang bleibt stark: Southwest Airlines und Turkish Airlines bestätigten zuletzt zusätzliche 737-Order, während Qatar Airways ihr Interesse an der 777X bekräftigte.

Insgesamt erwartet Boeing für das Gesamtjahr mindestens 590 zivile Auslieferungen, was einem Umsatz von rund 78 Milliarden USD entspricht.
Analysten von Nation Thailand gehen davon aus, dass sich der freie Cashflow 2025 auf 7 Milliarden USD belaufen könnte – ein Plus von fast 20 % gegenüber dem Vorjahr.

Finanzielle Stabilität bleibt vorhanden

Trotz der Streikkosten bleibt Boeing finanziell solide aufgestellt.
Das Unternehmen verfügt über Liquide Mittel von 13,1 Milliarden USD und eine Kreditlinie von 12 Milliarden USD, die bisher ungenutzt bleibt.
Die Nettoverschuldung liegt bei 42 Milliarden USD, wird aber durch das anhaltende Umsatzwachstum und steigende Margen im Zivilgeschäft abgefedert.

Die Aktie reagierte bislang relativ gelassen: Nach einem kurzfristigen Rücksetzer auf 188 EUR am Montag stabilisierte sie sich wieder über der Marke von 190 EUR.
Analysten von Morgan Stanley sehen das Kursziel bei 225 EUR, betonen jedoch, dass eine längere Streikdauer die Margenentwicklung im Q4 spürbar belasten könnte.

Langfristiger Ausblick: Zwei Wege, ein Ziel

Boeing verfolgt weiterhin das Ziel, die Produktion der 737 MAX auf 57 Flugzeuge pro Monat bis 2026 zu steigern.
Gleichzeitig investiert der Konzern über 1 Milliarde USD jährlich in Automatisierung und KI-basierte Fertigungstechnologien – ein Zeichen, dass man den strukturellen Wandel vorantreibt.
Die Verteidigungssparte, die rund 30 % des Konzernumsatzes ausmacht, bleibt jedoch der kritische Faktor: Erst wenn hier eine Einigung erzielt wird, dürfte das Vertrauen der Märkte vollständig zurückkehren.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum spiegelt sich der aktuelle Spagat wider.
Ein Nutzer schreibt: „Boeing ist ein zyklisches Schwergewicht – der Streik geht vorbei, der Himmel bleibt weit.“
Ein anderer kontert: „Die Geduld der Investoren hat Grenzen. Ohne Lösung wird’s teuer.“
Mehrheitlich herrscht gedämpfter Optimismus: Viele Anleger halten an Boeing fest, sehen aber das Rüstungsgeschäft als Risiko, das sich noch Wochen hinziehen könnte.

Fazit

Mit einem Kurs von 191 EUR befindet sich Boeing in einer kritischen, aber kontrollierten Lage.
Der anhaltende Streik kostet Geld und Reputation, doch das zivile Geschäft liefert starke Cashflows und stabilisiert das Fundament.
Sollte der Tarifkonflikt bald gelöst werden, könnte Boeing rasch wieder durchstarten – als ein Konzern, der trotz Turbulenzen Kurs hält.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
